Нобелевский лауреат предупредил об угрозе роботизации для мировой экономики

Современные технологии и механизмы все больше и больше вытесняют рабочих людей. Сейчас в мире появляется огромное множество стартапов по разработке технологий искусственного интеллекта в различных областях деятельности.
Автоматизированные системы учета применяются применяются в бухгалтерских, складских юридических программах. Компьютерные программы анализируют поведение покупателей и дают консультации менеджерам как продать тот или иной продукт. Механизмы все больше и больше замещают человека на производстве.
Нобелевский лауреат Кристофер Писсаридес на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что современные технологии и роботизация угрожают развитию экономики. Рынок монополизируют крупные компьютерные корпорации, такие как Microsoft. Дальнейшее развитие технологий приведет к сокращению рабочих мест. Компьютерные программы вытесняют многие специальности и обходятся работодателям намного дешевле, чем живые сотрудники и не занимают рабочее место, а это дополнительное сокращение расходов на аренду помещений и других сопутствующих им расходов.
В январе 2017 году Сбербанк РФ заявил, что намерен сократить 3000 сотрудников и заменить их роботами. Уже появился робот юрист, который составляет исковые заявления. Широко внедряется использование онлайн-банкинга, из-за этого уже не нужно такое огромное количество операционистов. Подобные ситуации и в других банках. Они также сокращают свои операционные расходы.
Тем временем министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на том же Петербургском экономическом форуме заявил, что не все так плохо как это описывают некоторые эксперты. По его мнению просто сократится рабочий день на несколько часов. Например до 2 часов в день. Люди будут работать меньше, зато у всех будет работа. Так же он сказал, что сокращение рабочего дня не повлияет на зарплату, так как современные технологии увеличат производительность труда и люди за 2 часа будут успевать сделать все то, что сейчас успевают за 8 часов.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/02/robotdanger/
https://finance.rambler.ru/news/2017.../?updated=text
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