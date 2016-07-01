Стартап Xchime привлек $18,7 тысяч для разработки дверного звонка связанного с iPhone

Xchime создадут дверной звонок который синхронизирован со смартфоном
Проект Xchime собрали на краудфандинговой площадке Indiegogo 18 771 доллар из 25 тысяч долларов которые которые они хотят собрать. До окончания сбора средств еще около месяца и на данный момент собрано 75 % от нужной суммы. Инвесторами выступили 225 человек из разных стран. Стартап основан в американском городе Чикаго.
Xchime хотят сделать необычный дверной звонок, который будет передавать аудио и видео сигнал от звонка к вашему смартфону. С наличием такого звонка вы сможете поговорить с гостем даже не находясь дома, а так же в случае необходимости даже открыть ему дверь.
Устройство обладает HD камерой для передачи видео сигнала на ваш смартфон, планшет или компьютер. Вы сможете принять посылку не находясь дома попросив курьера положить ее в нужное вам место или даже оставить ее в гаража, так же нажав на 1 кнопку в приложении на вашем смартфоне.
Xchime устройство так же выступит как защита от грабителей, так в ночное время при обнаружении движения в районе подхода к двери где установлен звонок датчики среагируют и включат в комнате у дверей свет.
Предполагается, что устройство будет стоить в районе 100 долларов, дополнительно купить можно будет поворотный кронштейн для открытия гаража стоимость которого будет около 15 долларов, лампочку детектор движения можно будет приобрести за 19 долларов.
Переведено специально для mmgp.ru indiegogo
Уникальность: 100.00%