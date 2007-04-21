Создатель блокчейн-платформы рассказал, как заработал на рубашку

02.06.2017, 14:33
Сегодня на Петербургском экономическом форуме говорили о технологии блокчейн. Её называют «новым Интернетом» и тем, что перевернет представление о банках, электронных платежах, доставке и госуправлении.
Если пытаться объяснить проще, то блокчейн — это система электронных операций, которая позволяет полностью избавиться от любой бумажной работы. К тому же доступ к ней имеют только участники операций, а сама база неуязвима.
Рассказывать обо всём этом на питерский форум приехал 23-летний Виталик Бутерин. Родился он в России, а сейчас живет в Сингапуре. Он создал платформу под названием Ethereum, которая упростила создание новых приложений на базе блокчейна. Говорят, что глава «Сбербанка» Герман Греф однажды представил Бутерина так: «Когда Виталик рассказывает о блокчейне, профессора Стэнфорда достают блокноты и начинают записывать». Сегодня не просто записывали, но еще и снимали его на телефон.
Виталик Бутерин: «Я первый раз вошел в блокчейн-индустрию шесть лет назад, и мой вход был простой: я вошел в Интернет, заработал 20 биткоинов и потратил из них 8 с половиной, чтобы купить рубашку. Теперь эти биткоины стоят 20 тысяч долларов, и рубашку я потерял где-то на поезде в Лондоне».
Остается добавить, что рыночная стоимость платформы Ethereum 20 млрд долларов. Это дороже Твиттера и, мягко скажем, многих российских компаний.
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