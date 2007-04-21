Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа думают запустить торги криптовалютами

Главная проблема для обеих площадок в этом проекте – отсутствие законодательной базы для торговли криптовалютами. Российский регулятор пока не определился, считать ли электронные деньги на основе блокчейн-технологии товаром или финансовым инструментом.
На прошедшей в пятницу панельной сессии «Финансовые рынки: конец глобализации?» в рамках ПЭМФ -2017 первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что «есть проект одной из российских бирж допустить криптовалюту для торговли». При этом он отметил, что пока не решен вопрос, относиться ли к биткоину как к товару или как к финансовому инструменту, потому что если его признают товаром, то придется облагать НДС.
По окончанию сессии президент Московской биржи Александр Афанасьев в беседе с журналистами отметил, что торговая площадка думает над допуском криптовалют к торгам. «Этот вопрос постоянно находится в фокусе нашего внимания. Но для нас самое главное – полная легальность инструмента. Мы можем экспериментировать только в правовом поле. Сейчас этот вопрос в несколько подвешенном состоянии», – заявил он (цитата по ТАСС).
В свою очередь, «Газета.ру» обратилась за комментарием в Ассоциацию НП РТС, которая развивает Санкт-Петербургскую биржу. Президент НП РТС Роман Горюнов подтвердил изданию, что их биржа также рассматривает возможность запуска торгов криптовалютой. «Ключевой вопрос, который в этой связи необходимо решить, – это вопрос, связанный с регулированием, тогда и можно будет говорить о конкретике», – сказал он.
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