Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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PMT Group - pmt.group

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:14
#1
Представитель FairMonitor
Премиум
 
Аватар andkrs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 5,072
Благодарностей: 2,156
УГ: 7
КП: 0.382
подарки
PMT Group - pmt.group
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт проекта: 01.06.17


О проекте:

Цитата:
О нас
Наша команда веб-мастеров нашла применение своим профессиональным навыкам и умениям в сегменте CPA-рекламы, или по-другому, «арбитраже трафика». Мы видим перспективы и возможности для развития в этом сегменте, что подтверждают исследования АКАР о росте объема CPA-рекламы в 2016 году на 28% или на $1,3 млрд.

Наши цели
Время и опыт подсказали нам, что пора увеличить объемы трафика и укрепить позиции в бизнесе CPA-рекламы. Для достижения этой цели мы создали эту платформу для привлечения частных инвесторов. Приглашаем как профессиональных игроков финансовых рынков, так и простых людей, которые ни разу не зарабатывали таким образом.

Как это работает?
Вы инвестируете деньги в один или несколько наших депозитов и автоматически становитесь участником бизнеса. Работу с трафиком выполняет наша команда, а вам ежедневно поступает прибыль.
Инвестиционные планы:

EASY 50

Мин. макс. сумма: $10-50
Срок: 50 Дней
2.55% Ежедневно
27% Чистая прибыль
Депозит включен в выплаты.

SOFT
1.75% в день
Мин. макс.: $50-150
Срок: 100 дней
Депозит включен в выплаты.

Также существуют дополнительные инвест. планы, на данный момент не доступны для инвестирования



Условия вывода средств:

Минимальный размер суммы для вывода - $1. Максимальный - $1500 за одну транзакцию.

Выплаты: ручные

Внимание: Выплаты с проекта производятся только в выходные дни

Платежные системы:

PerfectMoney, AdvCash


Партнерская программа:

Оборот меньше $10,000
Уровень 1 - 6%
Уровень 2 - 3%

Оборот от $10,000 до $30,000
Уровень 1 - 8%
Уровень 2 - 4%

Оборот выше $30,000
Уровень 1 - 10%
Уровень 2 - 5%

Тех. характеристики проекта:

- Verif. PM;
- Уникальный скрипт;
- Хостинг inferno solutions;
- DDoS защита
- Языки: Русский


Наш депозит(листинг)



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
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Последний раз редактировалось andkrs; Сегодня в 17:17.
andkrs вне форума  
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FairMonitor (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:34
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 234
Благодарностей: 28
УГ: 4
КП: 0.000
Re: PMT Group - pmt.group
А где всё это посмотреть наглядно ? Зачем регаться просто так ?

Цитата:
Сообщение от andkrs Посмотреть сообщение
Инвестиционные планы:

EASY 50
Мин. макс. сумма: $10-50
Цитата:
Сообщение от andkrs Посмотреть сообщение
SOFT
1.75% в деньМин. макс.: $50-150
Наш депозит(листинг) - 250 это какой план ?


Цитата:
Сообщение от andkrs Посмотреть сообщение
Срок: 50 Дней
Цитата:
Сообщение от andkrs Посмотреть сообщение
Срок: 100 дней
А SSL на 3 месяца всего 2017-05-24 - 2017-08-22
__________________
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SSnug на форуме  
Старый Сегодня, 17:45
#3
Первый Банк-Монитор
Премиум
 
Аватар FairMonitor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,395
Благодарностей: 1,054
УГ: 3
КП: 0.012
подарки
Re: PMT Group - pmt.group
Цитата:
Сообщение от SSnug Посмотреть сообщение
Наш депозит(листинг) - 250 это какой план ?
Баланс пополнить можно на любую сумму, по условиям листинга пополнили на 250$
__________________
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FairMonitor вне форума  
Сказали спасибо:
SSnug (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:47
#4
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 810
Благодарностей: 182
УГ: 1108
КП: 0.077
Re: PMT Group - pmt.group
Цитата:
Сообщение от SSnug Посмотреть сообщение
А где всё это посмотреть наглядно ?
Тоже такой вопрос возник. Такое чувство что у сайта отвалилось меню, потому что на главной только логотип и ссылки логин/регистрация. Где уважаемый ТС нашел страницу "О нас" и т.п.?
__________________
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WOH на форуме  
Старый Сегодня, 18:26
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.12.2014
Сообщений: 779
Благодарностей: 119
УГ: 1
КП: 0.000
Re: PMT Group - pmt.group
Админ с "юморком")
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Aleksandr Baldin на форуме  
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