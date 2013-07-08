PMT Group - pmt.group

О нас
Наша команда веб-мастеров нашла применение своим профессиональным навыкам и умениям в сегменте CPA-рекламы, или по-другому, «арбитраже трафика». Мы видим перспективы и возможности для развития в этом сегменте, что подтверждают исследования АКАР о росте объема CPA-рекламы в 2016 году на 28% или на $1,3 млрд.
Наши цели
Время и опыт подсказали нам, что пора увеличить объемы трафика и укрепить позиции в бизнесе CPA-рекламы. Для достижения этой цели мы создали эту платформу для привлечения частных инвесторов. Приглашаем как профессиональных игроков финансовых рынков, так и простых людей, которые ни разу не зарабатывали таким образом.
Как это работает?
Вы инвестируете деньги в один или несколько наших депозитов и автоматически становитесь участником бизнеса. Работу с трафиком выполняет наша команда, а вам ежедневно поступает прибыль.
Инвестиционные планы:
EASY 50
Мин. макс. сумма: $10-50
Срок: 50 Дней
2.55% Ежедневно
27% Чистая прибыль
Депозит включен в выплаты.
SOFT
1.75% в день
Мин. макс.: $50-150
Срок: 100 дней
Депозит включен в выплаты.
Также существуют дополнительные инвест. планы, на данный момент не доступны для инвестирования
Условия вывода средств:
Минимальный размер суммы для вывода - $1. Максимальный - $1500 за одну транзакцию.
Выплаты: ручные
Внимание: Выплаты с проекта производятся только в выходные дни
Платежные системы:
PerfectMoney, AdvCash
Партнерская программа:
Оборот меньше $10,000
Уровень 1 - 6%
Уровень 2 - 3%
Оборот от $10,000 до $30,000
Уровень 1 - 8%
Уровень 2 - 4%
Оборот выше $30,000
Уровень 1 - 10%
Уровень 2 - 5%
Тех. характеристики проекта:
- Verif. PM;
- Уникальный скрипт;
- Хостинг inferno solutions;
- DDoS защита
- Языки: Русский