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За отменой ограничений на китайских биржах последует оживление на мировом крипторынке

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За отменой ограничений на китайских биржах последует оживление на мировом крипторынке

Китайский рынок криптовалюты, вполне вероятно, вновь испытает подъем, в силу того, что ведущие криптовалютные биржи страны возобновили возможность вывода биткойнов для своих клиентов.

Эти события последовали спустя четыре месяца после того, как Народный банк Китая произвел ряд проверок на крупнейших биржах страны. По окончании этих проверок, центробанк сформулировал ряд новых правил для торговых площадок, обозначив, что регулирование криптовалютного сектора следует ожидать в самом ближайшем будущем.

Совокупность этих факторов заставила биржи, такие как BTCC, Huobi, OKCoin и другие ограничить свой функционал и ввести стандарты Know Your Customer и Anti-Money Laundering.

До появления новых правил, китайские площадки заморозили вывод биткойнов для держателей счетов, вместе с тем, торги на биржах оставались доступны, но приобретенные биткойны должны были оставаться на площадке.

Вчера новостные агентства Китая сообщили о том, BTCC возобновила вывод биткойнов, но только после внедрения процессов KYC и AML, в соответстви сновыми стандартами. Другие площадки, Huobi и OKCoin, вслед за тем, также сняли ограничения, после дополнительных разъяснений со стороны центробанка, который подтвердил, что вывод криптовалюты не запрещен.

Клиенты BTCC, Huobi и OKCoin могут выводить с бирж не более 10 BTC в день. По некоторым предположениям, лимиты могут быть еще смягчены, что вновь позволит китайскому криптовалютному рынку занять достойное место в мировой экосистеме.

Благополучное разрешение ситуациии в китайском биржевом секторее может повлиять на общую ситуацию на мировом рынке.

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Метки
биржа, биткоин, китай, криптовалюты, новости
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