Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,283 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BrainCheck привлек $1,5 млн для приложения, позволяющего отслеживать здоровье мозга

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:58
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,975
Благодарностей: 809
УГ: 2
КП: 0.170
подарки
BrainCheck привлек $1,5 млн для приложения, позволяющего отслеживать здоровье мозга


Стартап BrainCheck из Хьюстона, разработавший специальное мобильное приложение для отслеживания состояния здоровья головного мозга человека, привлек венчурные инвестиции в размере 1,5 миллиона долларов.

Текущий инвестиционный раунд, который увеличил общий объем привлеченного финансирования до 4,5 миллиона долларов, возглавила венчурная компания True Wealth Ventures. Кроме того, в данном раунде участвовали и другие инвесторы. В рамках текущего финансирования генеральный партнер True Wealth Ventures Керри Рупп присоединится к совету директоров BrainCheck.

Компания BrainCheck планирует использовать полученные средства для дальнейшего развития своего уникального продукта, масштабирования своей деятельности, а также для увеличения продаж по всему миру.



Основанный в 2015 году доктором Яэль Кац (генеральным директором), стартап BrainCheck разработал уникальную интерактивную платформу для тестирования состояния здоровья мозга человека. Доступное на iPhone, iPad и на настольных компьютерах, а также на английском и испанском языках программное обеспечение BrainCheck оценивает несколько когнитивных возможностей человека за считанные минуты и предоставляет результаты, которые могут быть направлены членам семьи, медицинским сотрудникам или лицам, осуществляющим постоянный уход за человеком.


Кроме того, данная платформа содержит специальный контент от невролога, автора и известного докладчика доктора Дэвида Иглмана, который позволяет людям понять внутреннюю работу своего мозга и регулярно проверять его состояние здоровья.

Данное инновационное решение уже активно используется 15 000 клиентами, в том числе обычными пользователями, многими спортивными командами, различными учреждениями по уходу за пожилыми людьми, медицинскими поликлиниками и врачами из разных стран.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/06/brain...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/5931604c9c1ba
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Long Game привлек $6,6 млн для финансового приложения позволяющего накапливать деньги CashToday Горячие новости 0 23.05.2017 20:51
Neural Analytics привлек $10 млн для устройства по отслеживанию здоровья мозга Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.04.2017 16:49
BrainWaveBank привлек £1 млн для гарнитуры, отслеживающая здоровье головного мозга Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 3 22.03.2017 16:58
Стартап Oinky привлек £765 тыс для мобильного приложения, позволяющего экономить Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.03.2017 11:06
Стартап BrainCheck привлек 3 миллиона долларов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 13 08.11.2016 22:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар lina-15
ГИБДД собралась провести реформу номерных знаков
От lina-15 в разделе «Авто»
Аватара нет
gain-invest-www.gain-invest.com
От run в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
OffshoreIt.co - услуги в области налогового планирования, оффшоры, счета, лицензии
От offshoreit в разделе «Юридические вопросы»
Аватара нет
Fundovation - fundovation.com
От Barhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kristenkill
Презентацию Apple покажут в прямом эфире
От kristenkill в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Рубль отстал от нефти
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,283
Тем
472,327
Сообщений
11,691,093

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube