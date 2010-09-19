BrainCheck привлек $1,5 млн для приложения, позволяющего отслеживать здоровье мозга

Стартап BrainCheck из Хьюстона, разработавший специальное мобильное приложение для отслеживания состояния здоровья головного мозга человека, привлек венчурные инвестиции в размере 1,5 миллиона долларов.
Текущий инвестиционный раунд, который увеличил общий объем привлеченного финансирования до 4,5 миллиона долларов, возглавила венчурная компания True Wealth Ventures. Кроме того, в данном раунде участвовали и другие инвесторы. В рамках текущего финансирования генеральный партнер True Wealth Ventures Керри Рупп присоединится к совету директоров BrainCheck.
Компания BrainCheck планирует использовать полученные средства для дальнейшего развития своего уникального продукта, масштабирования своей деятельности, а также для увеличения продаж по всему миру.
Основанный в 2015 году доктором Яэль Кац (генеральным директором), стартап BrainCheck разработал уникальную интерактивную платформу для тестирования состояния здоровья мозга человека. Доступное на iPhone, iPad и на настольных компьютерах, а также на английском и испанском языках программное обеспечение BrainCheck оценивает несколько когнитивных возможностей человека за считанные минуты и предоставляет результаты, которые могут быть направлены членам семьи, медицинским сотрудникам или лицам, осуществляющим постоянный уход за человеком.
Кроме того, данная платформа содержит специальный контент от невролога, автора и известного докладчика доктора Дэвида Иглмана, который позволяет людям понять внутреннюю работу своего мозга и регулярно проверять его состояние здоровья.
Данное инновационное решение уже активно используется 15 000 клиентами, в том числе обычными пользователями, многими спортивными командами, различными учреждениями по уходу за пожилыми людьми, медицинскими поликлиниками и врачами из разных стран.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/06/brain...n-funding.html
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