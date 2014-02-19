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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,897 Благодарностей: 983 УГ: 22 КП: 0.181 подарки SWAT привлёк $2,2 млн в мобильное приложение для совместных поездок в микроавтобусах



Сингапурский стартап CВАТ ("



Сообщается, что SWAT направит свежеполученные средства на расширение своей базы данных и на увеличение штата команды инженеров, а также еще и на расширение своей зоны по оказанию транспортных услуг населению в Сингапуре. В настоящее время он работает только в центральной части города и еще в некоторых районах на востоке.



Предложенное к использованию мобильное приложение для совместных поездок людей в микроавтобусах, которое он запустил в работу в прошлом году, не конкурирует с частными услугами поездок в такси таких сервисов как Uber или Grab, заявил в интервью изданию e27 г-н Лин Шицзин (Lin Shijing), генеральный директор SWAT. (Впрочем, можно отметить, что сервис Grab теперь имеет отдельное мобильное приложение для маршрутных автобусов, называемое "GrabShuttle").



Однако, во-первых, SWAT ведёт обслуживание только перегруженных пассажирских направлений, где на маршруте можно сразу "подобрать" в микроавтобус не менее 13 человек.



Во-вторых, временные рамки для "подбора" пассажиров и их высадки по требованию также довольно ограниченные. В настоящее время SWAT работает ежедневно только с 7:00 и до 10:00 утра с понедельника по пятницу (праздничные дни также исключены из графика), хотя руководство стартапа и планирует в ближайшее время расширить это окно, чтобы работать не только в час пик, а также еще и в вечерние часы.



И, в-третьих, у данного стартапа работает своя система под названием динамическая маршрутизация, которая позволяет пассажирам заказывать микроавтобусы по требованию (в мобильном приложении GrabShuttle такая опция отсутствует).



Что такое динамическая маршрутизация



Компания SWAT предлагает своим клиентам 3 вида транспортного обслуживания: предварительно забронированные поездки, поездки на микроавтобусах по графику и поездки по требованию.



Ниже описывается как это работает:



Пассажиры желающие сделать предварительный заказ на поездку, могут забронировать свои будущие поездки за день до их начала (заказ можно подавать с 10:30 утра). Ну а затем, ближе к вечеру, когда наберётся достаточно запросов на бронирование, система SWAT прекращает принимать предварительные заявки.



После этого уже команда разработчиков SWAT, применяя свои алгоритмы ко всем собранным данным, вырабатывает наиболее оптимальные маршруты поездок, чтобы микроавтобусы могли бы вместить в себя наибольшее количество пассажиров.



Однако, это также означает, что не все пассажиры которые делают предварительный заказ на поездку попадут на неё. Но что делает SWAT до того, как микроавтобусы выйдут на маршрут, так это то, что система в постоянном режиме сканирует сама себя, на тот случай, если вдруг какой-то пассажир отменит свою раннюю бронь на поездку. И как только это происходит, то система автоматически внесет нового пассажира, который ждёт именно этот маршрут.



Господин Шицзин утверждает, что весь этот процесс работы системы должен быть динамичным (или очень функциональным), чтобы максимально использовать каждый микроавтобус.



И в то время как SWAT предлагает пассажирам фиксированные маршруты поездок по графику (которые основаны на данных по "часто используемым" маршрутам), то все заранее забронированные маршруты динамичны сами по себе и меняются под конкретные запросы пассажиров.



Как говорит г-н Шицзин: "Сам маршрут находится всегда в изменении. Когда пользователь мобильного приложения нуждается в поездке, то сам маршрут поездки будет меняться в зависимости от фактического спроса на эту дату. Мы вырабатываем непрерывный поток "подборов" пассажиров с мест, а также мест их высадки из микроавтобусов, который всё время меняется, поскольку часть людей отменяет свои поездки."



"И поскольку в наших базах имеются данные за прошлые временные периоды, то мы способны генерировать маршруты поездок наших микроавтобусов через определенные районы города, где мы знаем, что именно в такой-то час, число запросов на поездку Х будет обязательно в этом районе", - добавляет он.



А пассажиры, которые бронируют свои поездки в мобильном приложении по запросу, просто вставят свои заказы в режиме реального времени в эти заранее забронированные маршруты.



"Предварительное бронирование поездки в микроавтобусе на самом деле очень непростой вопрос, потому что мы пытаемся оценить сложность трафика за день вперед - это очень сложная работа для нас. Мы действительно пытаемся осуществить предварительное бронирование за день вперед, а когда уже в сам этот день мы пытаемся "втиснуть" пассажиров в микроавтобусы - это просто совершенно новая игра в мяч", - говорит он.



И заметьте, в то время как пассажирам разрешается отменять свои поездки в микроавтобусах, водителям наоборот - это делать запрещается. Но господин Шицзин утверждает, что функция бронирования поездки по запросу и сам применяемый алгоритм программы SWAT гарантирует, что случаи когда водитель будет ехать по маршруту с полупустым салоном у них сведены к минимуму.



Как строится сам алгоритм



Господин Шицзин комментирует, что SWAT в настоящее время занимается оптимизацией своей системы так называемой "центральной разведки" для сортировки маршрутов общественного транспорта Сингапура. В реальности это означает, что в этот процесс вовлечено много машинного обучения и данных логического анализа.



По словам г-на Шицзина: "Что мы сделали с самого начала, так это мы взяли данные о пассажиропотоке с сайта правительства Сингапура (data.gov.sg). А затем наш ведущий сотрудник по данным прогнал эти данные через механизм моделирования, которые сам он и создал. И благодаря этой симуляции мы и разработали хорошую оценку эффективности, которую мы можем достичь с помощью нашего алгоритма динамической маршрутизации".



И вот уже основываясь на результатах моделирования, он утверждает, что SWAT может загрузить каждое их транспортное средства 6-7 поездками с пассажирами в час.



"Таким образом, для сравнения, такси и коммерческие частные транспортные средства, такие как те же сервисы Uber и Grab, делают в среднем 1,3 поездки в час на одно транспортное средство", - комментирует он.



Микроавтобусы не возят пассажиров прямо "от двери к двери"



Оптимизация маршрутов поездок означает, что сервис SWAT не предлагает поездки прямо "от двери к двери".



Как говорит г-н Шицзин: "Мы просим, чтобы наши пассажиры добирались бы на короткие расстояния сами и им надо пройти порой не более 300 метров до назначенных мест "подбора" в микроавтобус. Мы помещаем эти места "подбора" на автобусных остановках Сингапура, которые, как правило, расположены не более чем в 400-х метрах друг от друга.



"Но, очевидно, мы стараемся дать нашим пассажирам самое кратчайшее возможное расстояние, если возможно, то не более 200 метров", - добавляет он.



А чтобы пассажирам было легче находить и идентифицировать свои точки "подбора" в микроавтобус, SWAT ещё подключил сервис Google Street View, который позволяет видеть панорамные обзоры улиц.



Препятствия, которые вполне преодолимы



Стоить упомянуть, что планирование оптимальных маршрутов в Сингапуре - это большой вызов. Страна имеет высокую численность разных транспортных средств, колесящих по дорогам каждый день. Кроме того, в Сингапуре часто идут дожди разной интенсивности, особенно во время сезона муссонов. Все эти факторы ведут к созданию довольно серьезных городских пробок.



"В прошлом году были обвалы на острове, где стоит Сингапур, потому что было много дождливых дней. Соответственно, многие пассажиры жаловались, поскольку зачастую из-за этого микроавтобусы SWAT запаздывали. Поэтому в будущем нам нужно заранее планировать расчётное время прибытия микроавтобусов во время сезонов дождей и знать, когда следует избегать определенных маршрутов или оставлять запасные микроавтобусы на всякий случай", - говорит Шицзин.



SWAT управляет своим сервисом, сотрудничая с несколькими компаниями-владельцами микроавтобусов. Он также арендует свои собственные микроавтобусы через местную коммерческую компанию по прокату автомобилей Goldbell.



Господин Шизцин утверждает, что в их мобильном приложении SWAT сейчас уже зарегистрировано более 10 000 пользователей. Но пока они не очень спешат расширять пассажирские заказы.



"Мы не ведём игру с тем, чтобы получить как можно больше клиентов этого сервиса, однако мы ведём игру, чтобы получить наибольшее количество поездок. Сервис SWAT - это эффективная технология, мы пытаемся перевезти как можно большее количество людей за минимальные деньги", - говорит он. Одна поездка с помощью сервиса SWAT стоит пассажиру от 2 до 7 долл. США.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59315a84b7bfe Сингапурский стартап CВАТ (" SWAT "), оказывающий услуги по перевозке пассажиров на микроавтобусах привлёк в раунде предварительного финансирования серии "A" сумму в размере 2,2 млн долл. США от инвесторов имена, которых пока не раскрываются.Сообщается, что SWAT направит свежеполученные средства на расширение своей базы данных и на увеличение штата команды инженеров, а также еще и на расширение своей зоны по оказанию транспортных услуг населению в Сингапуре. В настоящее время он работает только в центральной части города и еще в некоторых районах на востоке.Предложенное к использованию мобильное приложение для совместных поездок людей в микроавтобусах, которое он запустил в работу в прошлом году, не конкурирует с частными услугами поездок в такси таких сервисов как Uber или Grab, заявил в интервью изданию e27 г-н Лин Шицзин (Lin Shijing), генеральный директор SWAT. (Впрочем, можно отметить, что сервис Grab теперь имеет отдельное мобильное приложение для маршрутных автобусов, называемое "GrabShuttle").Однако, во-первых, SWAT ведёт обслуживание только перегруженных пассажирских направлений, где на маршруте можно сразу "подобрать" в микроавтобус не менее 13 человек.Во-вторых, временные рамки для "подбора" пассажиров и их высадки по требованию также довольно ограниченные. В настоящее время SWAT работает ежедневно только с 7:00 и до 10:00 утра с понедельника по пятницу (праздничные дни также исключены из графика), хотя руководство стартапа и планирует в ближайшее время расширить это окно, чтобы работать не только в час пик, а также еще и в вечерние часы.И, в-третьих, у данного стартапа работает своя система под названием динамическая маршрутизация, которая позволяет пассажирам заказывать микроавтобусы по требованию (в мобильном приложении GrabShuttle такая опция отсутствует).Компания SWAT предлагает своим клиентам 3 вида транспортного обслуживания: предварительно забронированные поездки, поездки на микроавтобусах по графику и поездки по требованию.Пассажиры желающие сделать предварительный заказ на поездку, могут забронировать свои будущие поездки за день до их начала (заказ можно подавать с 10:30 утра). Ну а затем, ближе к вечеру, когда наберётся достаточно запросов на бронирование, система SWAT прекращает принимать предварительные заявки.После этого уже команда разработчиков SWAT, применяя свои алгоритмы ко всем собранным данным, вырабатывает наиболее оптимальные маршруты поездок, чтобы микроавтобусы могли бы вместить в себя наибольшее количество пассажиров.Однако, это также означает, что не все пассажиры которые делают предварительный заказ на поездку попадут на неё. Но что делает SWAT до того, как микроавтобусы выйдут на маршрут, так это то, что система в постоянном режиме сканирует сама себя, на тот случай, если вдруг какой-то пассажир отменит свою раннюю бронь на поездку. И как только это происходит, то система автоматически внесет нового пассажира, который ждёт именно этот маршрут.Господин Шицзин утверждает, что весь этот процесс работы системы должен быть динамичным (или очень функциональным), чтобы максимально использовать каждый микроавтобус.И в то время как SWAT предлагает пассажирам фиксированные маршруты поездок по графику (которые основаны на данных по "часто используемым" маршрутам), то все заранее забронированные маршруты динамичны сами по себе и меняются под конкретные запросы пассажиров.Как говорит г-н Шицзин: "Сам маршрут находится всегда в изменении. Когда пользователь мобильного приложения нуждается в поездке, то сам маршрут поездки будет меняться в зависимости от фактического спроса на эту дату. Мы вырабатываем непрерывный поток "подборов" пассажиров с мест, а также мест их высадки из микроавтобусов, который всё время меняется, поскольку часть людей отменяет свои поездки.""И поскольку в наших базах имеются данные за прошлые временные периоды, то мы способны генерировать маршруты поездок наших микроавтобусов через определенные районы города, где мы знаем, что именно в такой-то час, число запросов на поездку Х будет обязательно в этом районе", - добавляет он.А пассажиры, которые бронируют свои поездки в мобильном приложении по запросу, просто вставят свои заказы в режиме реального времени в эти заранее забронированные маршруты."Предварительное бронирование поездки в микроавтобусе на самом деле очень непростой вопрос, потому что мы пытаемся оценить сложность трафика за день вперед - это очень сложная работа для нас. Мы действительно пытаемся осуществить предварительное бронирование за день вперед, а когда уже в сам этот день мы пытаемся "втиснуть" пассажиров в микроавтобусы - это просто совершенно новая игра в мяч", - говорит он.И заметьте, в то время как пассажирам разрешается отменять свои поездки в микроавтобусах, водителям наоборот - это делать запрещается. Но господин Шицзин утверждает, что функция бронирования поездки по запросу и сам применяемый алгоритм программы SWAT гарантирует, что случаи когда водитель будет ехать по маршруту с полупустым салоном у них сведены к минимуму.Господин Шицзин комментирует, что SWAT в настоящее время занимается оптимизацией своей системы так называемой "центральной разведки" для сортировки маршрутов общественного транспорта Сингапура. В реальности это означает, что в этот процесс вовлечено много машинного обучения и данных логического анализа.По словам г-на Шицзина: "Что мы сделали с самого начала, так это мы взяли данные о пассажиропотоке с сайта правительства Сингапура (data.gov.sg). А затем наш ведущий сотрудник по данным прогнал эти данные через механизм моделирования, которые сам он и создал. И благодаря этой симуляции мы и разработали хорошую оценку эффективности, которую мы можем достичь с помощью нашего алгоритма динамической маршрутизации".И вот уже основываясь на результатах моделирования, он утверждает, что SWAT может загрузить каждое их транспортное средства 6-7 поездками с пассажирами в час."Таким образом, для сравнения, такси и коммерческие частные транспортные средства, такие как те же сервисы Uber и Grab, делают в среднем 1,3 поездки в час на одно транспортное средство", - комментирует он.Оптимизация маршрутов поездок означает, что сервис SWAT не предлагает поездки прямо "от двери к двери".Как говорит г-н Шицзин: "Мы просим, чтобы наши пассажиры добирались бы на короткие расстояния сами и им надо пройти порой не более 300 метров до назначенных мест "подбора" в микроавтобус. Мы помещаем эти места "подбора" на автобусных остановках Сингапура, которые, как правило, расположены не более чем в 400-х метрах друг от друга."Но, очевидно, мы стараемся дать нашим пассажирам самое кратчайшее возможное расстояние, если возможно, то не более 200 метров", - добавляет он.А чтобы пассажирам было легче находить и идентифицировать свои точки "подбора" в микроавтобус, SWAT ещё подключил сервис Google Street View, который позволяет видеть панорамные обзоры улиц.Стоить упомянуть, что планирование оптимальных маршрутов в Сингапуре - это большой вызов. Страна имеет высокую численность разных транспортных средств, колесящих по дорогам каждый день. Кроме того, в Сингапуре часто идут дожди разной интенсивности, особенно во время сезона муссонов. Все эти факторы ведут к созданию довольно серьезных городских пробок."В прошлом году были обвалы на острове, где стоит Сингапур, потому что было много дождливых дней. Соответственно, многие пассажиры жаловались, поскольку зачастую из-за этого микроавтобусы SWAT запаздывали. Поэтому в будущем нам нужно заранее планировать расчётное время прибытия микроавтобусов во время сезонов дождей и знать, когда следует избегать определенных маршрутов или оставлять запасные микроавтобусы на всякий случай", - говорит Шицзин.SWAT управляет своим сервисом, сотрудничая с несколькими компаниями-владельцами микроавтобусов. Он также арендует свои собственные микроавтобусы через местную коммерческую компанию по прокату автомобилей Goldbell.Господин Шизцин утверждает, что в их мобильном приложении SWAT сейчас уже зарегистрировано более 10 000 пользователей. Но пока они не очень спешат расширять пассажирские заказы."Мы не ведём игру с тем, чтобы получить как можно больше клиентов этого сервиса, однако мы ведём игру, чтобы получить наибольшее количество поездок. Сервис SWAT - это эффективная технология, мы пытаемся перевезти как можно большее количество людей за минимальные деньги", - говорит он. Одна поездка с помощью сервиса SWAT стоит пассажиру от 2 до 7 долл. США.Перевод специально для mmgp.ru источник

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