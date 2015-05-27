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Правительство Венесуэлы продает акции гос. нефтяных компаний для покупки оружия

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Правительство Венесуэлы продает акции гос. нефтяных компаний для покупки оружия
В Венесуэле сложилась сложная экономическая и политическая обстановка. Дело в том, что Правительство страны сделало все ставки на развитие и добычу нефти в своей стране и полностью угробило все сельское хозяйство в стране, а заодно все зачатки экономики, которые были в стране до прихода коммунистов и смены режима. Землю у белых фермеров отобрали, их выгнали, предприятия тоже забрали, все уничтожили, зато стали развивать добычу нефти. И все было хорошо до тех пор пока были высокие цены на нефть. Дело в том, что все продукты и товары закупались за рубежом, благо нефть дорого стоила, денег было много и все было хорошо. Обрадованное такой ситуацией Правительство Венесуэлы стало помимо прочего брать еще иностранные кредиты под развитие нефтяной промышленности. Деньги иностранными банками легко давались, так как нефти было много, а цены высокие.

Проблемы у Венесуэлы начались тогда, когда нефть стала стоить 100 долларов. Уже тогда денег стало не хватать, в стране началась гиперинфляция, деньги не успевали печатать. В конце концов решили избавится от местной валюты и перейти на доллары США. Но нефть и дальше продолжала падать, долларов стало не хватать и пришлось опять вернуться к местной валюте. В стране начался голод, так как все продукты и товары покупались из-за рубежа, а денег на закуп товаров было не достаточно. К тому же Правительство предприняло крайне не популярную в стране меру. Вместо того, чтобы закупать продукты из-за рубежа, Правительство стало тратить деньги на выплату обязательств по взятым международным кредитам, чтобы сохранить международный имидж Венесуэлы в лице кредиторов.

В стране начались голодные бунты. 1 мая 2017 года Правительство Венесуэлы, опасаясь народных протестов запретило ношение и применение оружия по стране. Все находящееся на руках оружие было конфисковано.

Так как денег не хватает и Правительство боится свержения власти, было принято решение продать государственные нефтяные месторождения иностранным банкам. Месторождения были проданы за бесценок по цене 30 центов за акцию номиналом 1 доллар, то есть за 33% от своей стоимости. Сейчас оппозиция Правительства опасается, что часть вырученных от продажи месторождений средств пойдет не на покупку продовольствия для голодных людей, а на покупку оружия у России для подавления народных бунтов.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...ely-1002062807

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59315f53c4026
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