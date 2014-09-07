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Провинция - provinces-game.com

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
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Провинция - provinces-game.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 24.05.2017

Провинция — это уникальная онлайн экономическая игра, не похожая ни на одну из существующих игр с выводом.




Итак по внутреннему виду игры сразу понятно что это не просто игра с выводом а продуманная ( надеемся!) стратегия с масштабным развитием.
Здесь есть уровни и от них зависит ваше развитие и достижение большей прибыли. Изначально у всех 0 уровень. Для перехода на 1 уровень нужно 1000 очков.


На первый взгляд можно выделить 2 пути - это экономика и военное дело.

Находиться это в ратуше. На 0 уровне доступно строительство первых 2 зданий и в военном деле и в экономике. Подробнее на скринах. Также для того что бы эти здания приносили доход нужно наполнить их жителями.
Ратуша




На 0 уровне:


Экономика

Лесопилка - 100 человек max

Вооружение:

Стрельбище


Лёгкий лучник - 100 человек max
Тяжёлый лучник - 40 человек max

Казарма пехоты


Лёгкий мечник - 80 человек max
Тяжёлый мечник - 40 человек max

После найма выбранных жителей вы получаете ресурсы. От лесопилки - доски, а от войска алмазы. На рынке вы можете произвести продажу ресурсов.

Рынок



Стоимость продажи на данный момент такая :


Доски 1000 ед = 12,50 монет
Камень 1000 ед = 16,67 монет
Железо 1000 ед = 25 монет
Пшеница 1000 ед = 33,33 монеты
Алмазы 1000 ед = 50 монет

Продавать можно любое кол-во единиц , хоть 20, хоть 100.
Полностью просчитать доходность изначально ( для меня лично ) проблематично. Кол-во добываемых ресурсов зависит напрямую от количества жителей и уровня. Соответственно повышая уровень вы можете нанимать больше жителей и воинов и получать больше прибыли.

Также для любителей пассивного дохода есть возможность открытия вклада в банке.


Минимальная сумма вклада 1000 монет и мин % 0,3 в сутки, срок 400 дней.
При минимальных показателях будет выходить 3 монеты в день , за 400 дней общая сумма 1200 монет выходит.






Курс игровой валюты - 1$ = 6000 серебряных/золотых монет

Платежные системы : Payeer, Perfect, яндекс, ADVcash
Вывод : Выплаты проводятся в рабочее время в течении 48 часов


Реферальная система:
Получаете 15%-10%-5% от торговли ресурсами, вашими союзниками. С первой линии Вашей династии Вы получаете 15%. Для получения 10% со второй линии и 5% с третий лини вам необходимо воспользоваться дипломатическими навыками или же приобрести улучшения.





На мой взгляд игра интересная и может принести доход и для активных игроков и для пассивных.

Небольшое( ага, совсем ) видео о первом взгляде на игру. Вклад, покупка войска и жителей.




Мой вклад:

__________________
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