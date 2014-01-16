Easy Mining Limited - easymining.biz

Я не админ и админа не знаю.
Старт: 02.06.2017
Легенда
Планы:
Прибыль через 1 день до 150%:
Цитата:
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Easy Mining Limited занимается разработками в области программного обеспечения и компьютерной инженерии с 2010 года. Многолетний опыт работы на инновационном рынке позволяет нам занять лидерские позиции и реализовать инвестиционную модель, которая до недавнего времени была доступна лишь в Великобритании и для небольшого количества корпоративных клиентов и близких партнеров. С появлением международных платежных методов и развитием электронных валют компания расширила зону деятельности и сфокусировалась на новом направлении – майнинг криптовалюты и трейдинг на бирже. Революционный продукт - Bitcoin - моментально привлек тысячи клиентов и вывел компанию на рынок международных инвестиций.
Сегодня компания Easy Mining Limited рада предложить выгодную схему сотрудничества, работать с которой может любой желающий, независимо от уровня знания и понимания процессов майнинга.
- Мин. 0.00100000 BTC Макс. 0.30000000 BTC - 104%;
- Мин. 0.30000001 BTC Макс. 1.00000000 BTC - 105%;
- Мин. 1.00000001 BTC Макс. 10.00000000 BTC - 108%;
- Мин. 10.00000001 BTC Макс. 50.00000000 BTC - 110%;
- Мин. 50.00000001 BTC Макс. 500.00000000 BTC - 150%.
Прибыль через 3 дня до 200%:
- Мин. 0.00100000 BTC Макс. 0.30000000 BTC - 115%;
- Мин. 0.30000001 BTC Макс. 5.00000000 BTC - 125%;
- Мин. 5.00000001 BTC Макс. 10.00000000 BTC - 130%;
- Мин. 10.00000001 BTC Макс. 50.00000000 BTC - 140%;
- Мин. 50.00000001 BTC Макс. 500.00000000 BTC - 200%.
Прибыль через 5 дней до 300%:
- Мин. 0.00100000 BTC Макс. 0.30000000 BTC - 130%;
- Мин. 0.30000001 BTC Макс. 1.00000000 BTC - 150%;
- Мин. 1.00000001 BTC Макс. 15.00000000 BTC - 160%;
- Мин. 15.00000001 BTC Макс. 50.00000000 BTC - 170%;
- Мин. 50.00000001 BTC Макс. 500.00000000 BTC - 300%.
Прибыль через 7 дней до 500%:
- Мин. 0.00100000 BTC Макс. 1.00000000 BTC - 150%;
- Мин. 1.00000001 BTC Макс. 5.00000000 BTC - 175%;
- Мин. 5.00000001 BTC Макс. 30.00000000 BTC - 200%;
- Мин. 30.00000001 BTC Макс. 50.00000000 BTC - 300%;
- Мин. 50.00000001 BTC Макс. 500.00000000 BTC - 500%.
Прибыль через 21 день до 2000%:
- Мин. 0.00100000 BTC Макс. 0.30000000 BTC - 800%;
- Мин. 0.30000001 BTC Макс. 1.00000000 BTC - 1000%;
- Мин. 1.00000001 BTC Макс. 5.00000000 BTC - 1400%;
- Мин. 5.00000001 BTC Макс. 30.00000000 BTC - 1800%;
- Мин. 30.00000000 BTC Макс. 500.00000000 BTC - 2000%.
Во всех планах деп включен в выплаты!
Скрипт - ГК
(easymining.biz - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Партнерская комиссия - 7%-2%-1%
Принимает - Bitcoin, Perfect Money и Payeer
Языки: Английский, Русский и Китайский
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой деп: 0.07 BTC
Я не несу ответственности за ваши решения!
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