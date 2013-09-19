Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,283 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Шувалов: Путин "заболел" высокими технологиями и цифровой экономикой

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:56
#1
Специалист
 
Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 634
Благодарностей: 105
УГ: 33
КП: 0.198
подарки
Шувалов: Путин "заболел" высокими технологиями и цифровой экономикой
Цитата:
Шувалов: Путин "заболел" высокими технологиями и цифровой экономикой
Владимир Путин понимает важность высоких технологий и цифровой экономики. По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, президент России очень интересуется этой сферой. Об этом, как передает ТАСС, он сказал на ПМЭФ на панельной дискуссии, посвященной развитию технологии блокчейн.

Малому бизнесу предсказали развитие цифровых технологий
Шувалов рассказал, как Путин с членами правительства и сотрудниками администрации до глубокой ночи обсуждал новые технологии и цифровую экономику. "Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим", - сказал он.

В частности, вопрос развития высоких технологий продвигается и в рамках ЕАЭС. По словам Шувалова, глава РФ всегда готовится к таким дискуссиям и общается со специалистами. Раньше лидеры других государств настороженно относились к этому, подчеркнул первый вице-премьер, но сейчас понимают, что высокие технологии - это ответ на вызовы, "нужно просто быть смелее".
https://rg.ru/2017/06/02/reg-szfo/sh...konomikoj.html

Не поздновато ли Владимир Владимирович ими заболел?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

$100 гражданам РФ, $1000 остальным. Без взноса! ФИО, гражданство, род занятий: turta@narod.ru
turta на форуме  
Старый Сегодня, 16:30
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 120
Благодарностей: 35
УГ: 0
КП: 0.202
Re: Шувалов: Путин "заболел" высокими технологиями и цифровой экономикой
Цитата:
Сообщение от turta Посмотреть сообщение
https://rg.ru/2017/06/02/reg-szfo/sh...konomikoj.html

Не поздновато ли Владимир Владимирович ими заболел?
В чем ваш интерес нести новость даже косвенно не касающуюся бизнеса и финансов?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
ELENA BAR на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Путин опроверг окончательный отказ от "Южного" и "Турецкого" потоков Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.06.2016 20:46
Сбербанк использует блокчейн в цифровой кассе "Эвотор" clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.06.2016 14:16
Шувалов: переговоры с потенциальными покупателями "Башнефти" уже начались Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.04.2016 17:19
Шувалов допускает изъятие автомобиля за "пьяное вождение" Марсель Шарафиев Политика и экономика 4 09.08.2015 04:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Чистая прибыль Московской биржи в III квартале выросла на 42%
От Njord в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tiu-bik
Раздел "Букмекерство: общий форум". Ваши предложения
От tiu-bik в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар all-hyips
Nice Profit - niceprofit.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ОАО Российский Сельскохозяйственный банк - rshb.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар moskva
Эксперты рассказали чего ждать от рубля летом
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар aloxa
Процесс доказывания правонарушения, совершенного в Интернете
От aloxa в разделе «Юридические вопросы»
.     
Пользователей
412,283
Тем
472,327
Сообщений
11,691,097

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube