Шувалов: Путин "заболел" высокими технологиями и цифровой экономикой
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Шувалов: Путин "заболел" высокими технологиями и цифровой экономикой
Владимир Путин понимает важность высоких технологий и цифровой экономики. По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, президент России очень интересуется этой сферой. Об этом, как передает ТАСС, он сказал на ПМЭФ на панельной дискуссии, посвященной развитию технологии блокчейн.
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Шувалов рассказал, как Путин с членами правительства и сотрудниками администрации до глубокой ночи обсуждал новые технологии и цифровую экономику. "Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим", - сказал он.
В частности, вопрос развития высоких технологий продвигается и в рамках ЕАЭС. По словам Шувалова, глава РФ всегда готовится к таким дискуссиям и общается со специалистами. Раньше лидеры других государств настороженно относились к этому, подчеркнул первый вице-премьер, но сейчас понимают, что высокие технологии - это ответ на вызовы, "нужно просто быть смелее".