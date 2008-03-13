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Есть ли у девушек/женщин чувство юмора?

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Есть ли у девушек/женщин чувство юмора?
Вот в жизни практически не встречал девушек с хорошим чувством юмора.

И тут часто захожу в конкурс "Демотиватор" и просто ужасаюсь от "чувства юмора" девушек)

А как у Вас обстоят дела с юмором и как вы считаете, есть ли чувство юмора у девушек?

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