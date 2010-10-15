Поставщик IT-услуг Globant приобрел PointSource

Поставщик IT-услуг Globant, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), сегодня приобрел PointSource, агентство по обслуживанию и модернизации IT-инфраструктуры, расположенный в Северной Каролине. Сумму сделки к сожалению не разглашают.
Благодаря данной сделке, Globant укрепится в цифровой трансформации и продолжит расширять свое присутствие в США, в частности откроет новые офисы в Роли (Северная Каролина) и в Чикаго (штат Иллинойс).
«Мы приобрели PointSource, а это значит мы продолжим модернизировать IT-инфраструктуру с лучшими разработчиками в мире. Помимо этого, мы продолжаем развиваться, чтобы стать еще ближе к нашим клиентам», - заявил Мартин Умаран, президент Globant.
Основанная в 2003 году генеральным директором и соучредителем Мартином Умараном, Globant
- поставщик технологических услуг, ориентируясь на предоставлении инновационных программных продуктов за счет использования новых технологий и тенденций. Компания имеет свыше 5000 специалистов в 12 странах мира и сотрудничает с Google, Linkedin, EA и Coca Cola
. Globant была признана мировым лидером в области консалтинговых услуг в сфере цифровый технологий от IDC MarketScape Report (2016).
Основанная в 2004 году под руководством генерального директора Криса Хаггила совместно с операционным директором Стефани Трунзо, PointSource
является проектно-конструкторская компанией, которая занимается разработкой программного обеспечения на заказ в сфере деятельности розничных продаж, банки и финансы, страхование, телекоммуникации и здравоохранения. Разработчики работают только с iOS, Android, HTML5/JavaScript, Ruby, NET, Java. В компании работают свыше 100 профессиональных программистов, ранее работающих в Security First Insurance, Primerica, LabCorp, Covance, Allstate, Finish Line.
Специально для MMGP.RU
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