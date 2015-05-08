Стартап HALO BACK привлек $150 тысяч на создание вечного зарядного кабеля для iPhone

Стартап HALO BACK хочет создать вечный Кевларовый зарядный кабель для iPhone
Стартап проект HALO BACK за пол месяца собрала 1504% ожидаемых инвестиций. Для создание чудо-кабеля HALO BACK планировал привлечь 10 тысяч долларов, а всего за половину этапа сбора средств смог собрать более 150 тысяч долларов. Инвесторами выступили 3894 человека из разных стран.
HALO BACK обещает создать Кевларовый зарядный кабель для iPhone с пожизненной гарантией. Он будет очень прочный и быстро заряжать мобильные устройства. По заявлению создателей проекта это будет самый крепкий и удобный кабель в мире.
Зарядный кабель это вещь которая ежедневно поддается касанию, изгибу, его каждый день и по несколько раз сгибают. Но проблема всегда заключается в том, что кабель быстро изнашивается и рвется, медленно передает зарядку на смартфон, часто запутывается и в конце концов приходит в негодное состояние. Стартап хочет убрать все эти недостатки в своем продукте.
Создатели утверждают, что кабель может выдержать не только сцепку с автомобилем, но и игры с домашним котом!
Кевларовый зарядный кабель обладает рядом преимуществ:
1. Имеет уникальный дизайн для легкости соединения и рассоединения с устройствами.
2. Конструктивно имеет ковларовые волокна, которые легко поддаются изгибу и теряют своей прочности при этом.
3. Заряжает в разы быстрее, так как использованы медные микро волокна которые шустрее передают заряд.
4. Имеет пожизненную гарантию. Это будет ваш последний купленный зарядный кабель для Apple.
5 Официальная сертификация с продуктами Apple.
Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru kickstarter