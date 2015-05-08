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Стартап HALO BACK привлек $150 тысяч на создание вечного зарядного кабеля для iPhone

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Стартап HALO BACK привлек $150 тысяч на создание вечного зарядного кабеля для iPhone


Стартап HALO BACK хочет создать вечный Кевларовый зарядный кабель для iPhone

Стартап проект HALO BACK за пол месяца собрала 1504% ожидаемых инвестиций. Для создание чудо-кабеля HALO BACK планировал привлечь 10 тысяч долларов, а всего за половину этапа сбора средств смог собрать более 150 тысяч долларов. Инвесторами выступили 3894 человека из разных стран.

HALO BACK обещает создать Кевларовый зарядный кабель для iPhone с пожизненной гарантией. Он будет очень прочный и быстро заряжать мобильные устройства. По заявлению создателей проекта это будет самый крепкий и удобный кабель в мире.


Зарядный кабель это вещь которая ежедневно поддается касанию, изгибу, его каждый день и по несколько раз сгибают. Но проблема всегда заключается в том, что кабель быстро изнашивается и рвется, медленно передает зарядку на смартфон, часто запутывается и в конце концов приходит в негодное состояние. Стартап хочет убрать все эти недостатки в своем продукте.

Создатели утверждают, что кабель может выдержать не только сцепку с автомобилем, но и игры с домашним котом!


Кевларовый зарядный кабель обладает рядом преимуществ:

1. Имеет уникальный дизайн для легкости соединения и рассоединения с устройствами.


2. Конструктивно имеет ковларовые волокна, которые легко поддаются изгибу и теряют своей прочности при этом.


3. Заряжает в разы быстрее, так как использованы медные микро волокна которые шустрее передают заряд.


4. Имеет пожизненную гарантию. Это будет ваш последний купленный зарядный кабель для Apple.

5 Официальная сертификация с продуктами Apple.


Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru kickstarter
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Метки
apple, kickstarter, бизнес, инвестиции, стартап
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