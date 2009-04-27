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Взрослеющие миллениалы: пять инвестиционных идей от Credit Suisse Эксперты Credit Suisse выделили пять инвестиционных «супертрендов», которые должны стать определяющими для инвесторов в ближайшие годы. На основе исследования РБК отобрал самые перспективные бумаги для покупки





Инвестиционный банк Credit Suisse выпустил исследование, в котором эксперты выделили несколько долгосрочных трендов — социальных, демографических и технологических, которые в ближайшие годы будут особенно перспективными.



Как



Какие еще отрасли станут перспективными для инвестирования?



Инвестиции будущего



К 2050 году количество пожилых людей в мире вырастет до 2 млрд человек, говорится в исследовании Credit Suisse. Это положительно повлияет на производителей потребительских товаров для пожилых людей и компании, которые занимаются открытием домов престарелых. Также это поддержит бизнес в области здравоохранения и финансовых услуг, управляющие компании и финансовых советников.



Авторы исследования обращают внимание и на то, что после кризиса 2008 года средний класс в западных странах стал отдавать предпочтение политикам, развивающим бизнес внутри страны. Таким образом, экономическая политика в ближайшие годы будет нацелена на поддержку национальной экономики. Выиграть от этого могут компании, которые будут создавать новые рабочие места, например авиастроители и автопроизводители. Прибыль также будет расти у компаний из сектора обороны и безопасности, в том числе производителей антивирусов.



В хорошем положении, по прогнозу экспертов, окажутся компании — «национальные лидеры». К ним аналитики инвестбанка причисляют крупных производителей известных во всем мире потребительских товаров. Продукцию таких компаний будут покупать, даже если протекционистская политика приведет к росту цен, уверены в банке.



Развитие транспортной и водной инфраструктуры, а также строительство доступного жилья — один из способов поддержки национальной экономики. Поэтому государства уже вкладываются в инфраструктуру. Однако для инвесторов более интересными будут акции застройщиков и энергетических компаний, поскольку в их цену еще не заложены ожидания будущей прибыли, отмечают в Credit Suisse. Потенциально доходными будут акции производителей стройматериалов и оборудования, а также металлургические компании.



Вопреки страхам о новой индустриальной революции и замене людской рабочей силы машинами технологии также оборачиваются дополнительными преимуществами для человека. Главные победители технологического прогресса — компании из сектора кибербезопасности, пионеры работы с большими данными и интернетом вещей, а также интернет-компании, считают в Credit Suisse.



Какие бумаги покупать?



Опрошенные РБК эксперты почти единогласно одобрили список «супертрендов» Credit Suisse. Среди перспективных и имеющих потенциал роста начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев отметил акции Snapchat, Facebook и Apple. Руководитель аналитической службы Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов выделил компании, разделяющие ценности поколения миллениалов. Так, по его мнению, наиболее перспективными сейчас являются бумаги First Solar, крупной компании в секторе солнечной энергетики. С начала года их бумаги выросли на 18,4%, до $39,46. Также эксперт советует обратить внимание на крупного игрока нефтяного сектора Chevron Corporation, который работает на перспективу в области зеленой энергетики. Однако пока хорошие перспективы не сыграли акциям на руку — с начала года их цена упала на 13,4%, до $103,88.



Компании — фавориты миллениалов часто связаны с технологическим сектором. Почти все опрошенные РБК эксперты единогласно выделили в этом секторе компанию Nvidia. «Это одна из самых интересных компаний на рынке, — рассказывает Игорь Клюшнев. — В последнее время она показывала бурный рост, и потенциал ее акций все еще достаточно сильный — ее преимущество в том, что она может легко перестраивать свой бизнес». Пахомов напоминает, что акции Nvidia выросли на 300% в 2016 году и на 40% в мае 2017 года. Также аналитик советует обращать внимание на компании, работающие в области трансляции видео. Например, Netflix.



Генеральный директор института биржевой торговли АЛОР Алексей Антонов считает, что старение населения даст импульс к развитию биотехнологических и фармацевтических компаний. Антонов советует присматриваться к таким компаниям, как Pfizer, Merck и Novartis. А Игорь Клюшнев отмечает перспективность рынка биотеха. «В частности, ETF на акции биотехнологических компаний SPDR S&P Biotech с марта 2009 года вырос более чем на 350%, в то время как индекс S&P 500 за то же время прибавил 250%», — рассказывает Клюшнев.



Как инвестировать?



Начальник управления по работе с состоятельными клиентами «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин считает, что самым простым и надежным путем будет покупка индексных акций, желательно из индексов голубых фишек. «На каждом рынке — американском, китайском или российском — есть фондовые индексы, отображающие динамику акций с наибольшей ликвидностью и, как правило, капитализацией, говорит эксперт. — Купите акции в соответствии с таким индексом». Свой совет он мотивирует тем, что подобные индексы растут быстрее индексов широкого рынка, а выборка компаний постоянно меняется.



Клюшнев советует подбирать инструменты, ориентируясь на готовность к риску. Например, консервативным инвесторам он рекомендует выбирать ETF. «Его цена зависит от портфеля акций, и если одна бумага будет дешеветь, но в целом по отрасли тренд будет положительным, то ETF вырастет», — объясняет он.



Вкладываться в отдельные компании — потенциально более доходная, но и более рискованная стратегия. Можно также самостоятельно составить портфель, но здесь тоже есть риски, отмечает Клюшнев. К примеру, инвестор может не угадать с лидером и купить не самые перспективные акции.



Исполнительный директор УК «Финэкс Плюс» Владимир Крейндель настроен более критично по отношению к прогнозам Credit Suisse. Финансист считает, что если эти «супертренды» существуют, то они, скорее всего, уже отражены в ценах, а значит, другие акции имеют сравнительно большую ожидаемую доходность. «Ставка на конкретный сектор — элемент активного управления, которое по-хорошему требует значительных усилий на сбор и анализ информации, — рассказывает Крейндель. — Я традиционно рекомендую не играть с «секторальными» идеями, а придерживаться стратегии вложений в широкие индексы».



Источник Инвестиционный банк Credit Suisse выпустил исследование, в котором эксперты выделили несколько долгосрочных трендов — социальных, демографических и технологических, которые в ближайшие годы будут особенно перспективными.Как отмечает руководитель департамента инвестиционной стратегии Credit Suisse Наннетт Хехлер-Файдхербе, миллениалы составляют сегодня около половины мирового населения. К этой группе Credit Suisse относит людей моложе 30 лет. Если верить экспертам, сегодня миллениал не спешит съезжать из дома своих родителей и зарабатывает меньше предыдущего поколения, что, впрочем, не мешает ему думать, например, об экологии. По мнению Credit Suisse, благодаря заботе миллениалов ​о планете могут выиграть компании из сектора альтернативной энергетики, включая производителей электромобилей. Кроме того, прибыльными будут бренды популярных среди них интернет-продуктов, например социальных сетей.Какие еще отрасли станут перспективными для инвестирования?К 2050 году количество пожилых людей в мире вырастет до 2 млрд человек, говорится в исследовании Credit Suisse. Это положительно повлияет на производителей потребительских товаров для пожилых людей и компании, которые занимаются открытием домов престарелых. Также это поддержит бизнес в области здравоохранения и финансовых услуг, управляющие компании и финансовых советников.Авторы исследования обращают внимание и на то, что после кризиса 2008 года средний класс в западных странах стал отдавать предпочтение политикам, развивающим бизнес внутри страны. Таким образом, экономическая политика в ближайшие годы будет нацелена на поддержку национальной экономики. Выиграть от этого могут компании, которые будут создавать новые рабочие места, например авиастроители и автопроизводители. Прибыль также будет расти у компаний из сектора обороны и безопасности, в том числе производителей антивирусов.В хорошем положении, по прогнозу экспертов, окажутся компании — «национальные лидеры». К ним аналитики инвестбанка причисляют крупных производителей известных во всем мире потребительских товаров. Продукцию таких компаний будут покупать, даже если протекционистская политика приведет к росту цен, уверены в банке.Развитие транспортной и водной инфраструктуры, а также строительство доступного жилья — один из способов поддержки национальной экономики. Поэтому государства уже вкладываются в инфраструктуру. Однако для инвесторов более интересными будут акции застройщиков и энергетических компаний, поскольку в их цену еще не заложены ожидания будущей прибыли, отмечают в Credit Suisse. Потенциально доходными будут акции производителей стройматериалов и оборудования, а также металлургические компании.Вопреки страхам о новой индустриальной революции и замене людской рабочей силы машинами технологии также оборачиваются дополнительными преимуществами для человека. Главные победители технологического прогресса — компании из сектора кибербезопасности, пионеры работы с большими данными и интернетом вещей, а также интернет-компании, считают в Credit Suisse.Опрошенные РБК эксперты почти единогласно одобрили список «супертрендов» Credit Suisse. Среди перспективных и имеющих потенциал роста начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев отметил акции Snapchat, Facebook и Apple. Руководитель аналитической службы Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов выделил компании, разделяющие ценности поколения миллениалов. Так, по его мнению, наиболее перспективными сейчас являются бумаги First Solar, крупной компании в секторе солнечной энергетики. С начала года их бумаги выросли на 18,4%, до $39,46. Также эксперт советует обратить внимание на крупного игрока нефтяного сектора Chevron Corporation, который работает на перспективу в области зеленой энергетики. Однако пока хорошие перспективы не сыграли акциям на руку — с начала года их цена упала на 13,4%, до $103,88.Компании — фавориты миллениалов часто связаны с технологическим сектором. Почти все опрошенные РБК эксперты единогласно выделили в этом секторе компанию Nvidia. «Это одна из самых интересных компаний на рынке, — рассказывает Игорь Клюшнев. — В последнее время она показывала бурный рост, и потенциал ее акций все еще достаточно сильный — ее преимущество в том, что она может легко перестраивать свой бизнес». Пахомов напоминает, что акции Nvidia выросли на 300% в 2016 году и на 40% в мае 2017 года. Также аналитик советует обращать внимание на компании, работающие в области трансляции видео. Например, Netflix.Генеральный директор института биржевой торговли АЛОР Алексей Антонов считает, что старение населения даст импульс к развитию биотехнологических и фармацевтических компаний. Антонов советует присматриваться к таким компаниям, как Pfizer, Merck и Novartis. А Игорь Клюшнев отмечает перспективность рынка биотеха. «В частности, ETF на акции биотехнологических компаний SPDR S&P Biotech с марта 2009 года вырос более чем на 350%, в то время как индекс S&P 500 за то же время прибавил 250%», — рассказывает Клюшнев.Начальник управления по работе с состоятельными клиентами «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин считает, что самым простым и надежным путем будет покупка индексных акций, желательно из индексов голубых фишек. «На каждом рынке — американском, китайском или российском — есть фондовые индексы, отображающие динамику акций с наибольшей ликвидностью и, как правило, капитализацией, говорит эксперт. — Купите акции в соответствии с таким индексом». Свой совет он мотивирует тем, что подобные индексы растут быстрее индексов широкого рынка, а выборка компаний постоянно меняется.Клюшнев советует подбирать инструменты, ориентируясь на готовность к риску. Например, консервативным инвесторам он рекомендует выбирать ETF. «Его цена зависит от портфеля акций, и если одна бумага будет дешеветь, но в целом по отрасли тренд будет положительным, то ETF вырастет», — объясняет он.Вкладываться в отдельные компании — потенциально более доходная, но и более рискованная стратегия. Можно также самостоятельно составить портфель, но здесь тоже есть риски, отмечает Клюшнев. К примеру, инвестор может не угадать с лидером и купить не самые перспективные акции.Исполнительный директор УК «Финэкс Плюс» Владимир Крейндель настроен более критично по отношению к прогнозам Credit Suisse. Финансист считает, что если эти «супертренды» существуют, то они, скорее всего, уже отражены в ценах, а значит, другие акции имеют сравнительно большую ожидаемую доходность. «Ставка на конкретный сектор — элемент активного управления, которое по-хорошему требует значительных усилий на сбор и анализ информации, — рассказывает Крейндель. — Я традиционно рекомендую не играть с «секторальными» идеями, а придерживаться стратегии вложений в широкие индексы».

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