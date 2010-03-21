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У России появится национальная виртуальная валюта

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#1
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У России появится национальная виртуальная валюта

Центробанк России, главная эмиссионная и денежно-кредитная организация страны, приступил к разработке национальной виртуальной валюты. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила заместитель председателя финансовой организации Ольга Скоробогатова. «На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — отметила представительница банка, не уточнив подробности проекта.

Традиционно под термином «виртуальная валюта» подразумеваются частные условные деньги, которые принимаются в качестве средства оплаты за виртуальные же товары и услуги в определенных сферах, например, онлайн играх. Виртуальная валюта не является законным средством платежа и обычно не считается конвертируемой. В некоторых случаях виртуальная валюта может быть условно конвертируемой, если используется в качестве электронного заменителя реальных денег.

Вероятно, Скоробогатова подразумевала намерение Центробанка России создать национальную электронную валюту. Электронной валютой, или электронными деньгами, обычно называют средства оплаты услуг или товаров, используемые в сети и принимаемые широким кругом организаций. В некоторых случаях электронные деньги могут покрываться обязательствами эмитента. Это означает, что организация, выпустившая эти электронные деньги обязуется по первому требованию обменять их на реальную валюту.

Согласно российскому закону «О национальной платежной системе», если говорить упрощенно, электронными деньгами считаются деньги, которые один человек отдал другому или нескольким людям в обмен на услуги или товары с использованием исключительно электронных средств. В целом электронная валюта в стране не запрещена. В сети, например, широко используются электронные деньги «Яндекс.Деньги», Webmoney и RBK Money. К новым криптовалютам Центробанк России и российские власти относятся негативно, в частности, из-за невозможности проследить всю цепочку транзакций.

Идея создать национальную электронную валюту в России обсуждается на протяжении последних нескольких лет, однако реальных шагов в этом направлении пока не сделано. В конце мая прошлого года Федеральная служба по финансовому мониторингу России, отвечающая за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, провела консультацию с несколькими российскими финансовыми организациями о возможности создания национальной криптовалюты. Чем закончились консультации, неизвестно.

Предполагалось, что если создание национальной криптовалюты будет одобрено, то она не будет безэмиссионной. Это означает, что за выпуск валюты должна будет отвечать та или иная организация, включая ее обеспечение, а не обычная ее генерация компьютерными системами, как это происходит в свободных криптовалютах. Для обмена криптовалюты на реальные деньги могут быть созданы специальные электронные площадки обмена, имеющие лицензцию Центробанка России. При этом при обмене валюты личности покупателя и продавца будут обязательно идентифицироваться.

В апреле текущего года власти Японии приняли закон о виртуальной валюте, легализовавшему в стране криптовалюты Bitcoin и Ethereum. Благодаря этому эти электронные деньги в Японии могут быть использованы для взаиморасчетов. Японские фирмы, чьи внутренние правила разрешают работать с криптовалютой, теперь могут использовать Bitcoin и Ethtereum для взаиморасчетов друг с другом. Кроме того, компании и частные лица могут покупать эти виртуальные деньги как товар, не подлежащий обязательному обложению восьмипроцентным потребительским налогом.

Между тем, несмотря на принятие закона о виртуальных валютах, Bitcoin и Ethereum, указанные в нем, не стали законным платежным средством на территории Японии. Это означает, что компании и частные лица не могут использовать эту валюту для прямой покупки товаров и услуг. Вместо этого, они обязаны прибегать к услугам зарегистрированных пунктов обмена. Для того, чтобы получить статус зарегистрированного пункта обмены криптовалют компания в Японии, согласно новому закону, должна иметь уставной капитал не менее десяти миллионов иен (88,2 тысячи долларов) и защищенную компьютерную систему.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 14:49
#2
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Имя: Aleksandr
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Re: У России появится национальная виртуальная валюта
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
У России появится национальная виртуальная валюта
Она будет привязана к каждому человеку) Если у Вас будет неоплаченный штраф, квитанция за коммунальные услуги или незаплаченный взнос то деньги автоматически уйдут в казну

Шутка, а возможно и нет
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 15:07
#3
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,078
Благодарностей: 755
УГ: 14
КП: 0.311
подарки
Автор темы Re: У России появится национальная виртуальная валюта
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Она будет привязана к каждому человеку) Если у Вас будет неоплаченный штраф, квитанция за коммунальные услуги или незаплаченный взнос то деньги автоматически уйдут в казну
Если правда, то это жесть будет...
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 15:11
#4
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,882
Благодарностей: 1,218
УГ: 56
КП: 0.656
подарки
Re: У России появится национальная виртуальная валюта
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Если правда, то это жесть будет...
В Украине такое предложение вносили на рассмотрение )
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BiziAlen на форуме  
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