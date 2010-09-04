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Microsoft начинает масштабное обновление Skype

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Microsoft начинает масштабное обновление Skype

Microsoft объявила о масштабном обновлении Skype. Редмондская корпорация кардинально переработала мессенджер, заявив, что нас ждёт новое поколение Skype с пользовательским интерфейсом, сфокусированным на обмене сообщениями. Для конкуренции с iMessage, WhatsApp, Messenger, Snapchat и другими популярными мессенджерами Microsoft пришлось кардинально пересмотреть старый дизайн Skype. Новый интерфейс приложения разделён на три главные раздела: "Поиск", "Чат" и "Съёмка". Многие новые функции были явно позаимствованы из Snapchat и Messenger.

В разделе "Поиск" пользователь может искать сообщения по всем своим перепискам или находить изображения, рестораны и другую информацию, добавляя её в чаты. Там же будут находиться дополнения, вроде YouTube, Giphy, Weather и другие для быстрого доступа к разной информации.


Второй раздел под названием "Чат", как несложно догадаться, включает все чаты с перепиской, звонками и прочим.


Самым интересным является третий раздел. При входе в него сразу же запускается камера для съёмки фотографий или записи видео. На отснятый контент можно нанести стикеры, подписи и аннотации. Таким образом, Microsoft следует последним трендам, предлагая пользователям не просто переписываться или созваниваться друг с другом, но и делиться разным интересным контентом, короткими видеосообщениями, анимациями и прочим.


Ещё одной новой функцией обновлённой версии Skype стала Highlights - аналог историй из Snapchat. Она позволяет публиковать фотографии и видео, которые ваши друзья смогут просматривать и оценивать их с помощью смайликов. Более того, даже во время переписки сообщениями или видеоконференции вы сможете выражать свою реакцию с помощью смайликов.


Первыми обновлённую версию Skype уже могут оценить пользователи Android. Затем Microsoft выпустит её для iOS, Windows и macOS.

Источник.
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