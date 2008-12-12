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Сколько можно тянуть резину???

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Старый Сегодня, 13:59
#1
Профессионал
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 1,365
Благодарностей: 872
УГ: 2
КП: 0.268
Сколько можно тянуть резину???
Цитата:
Здравствуйте, уважаемые инвесторы.

В течении нескольких дней, будет опубликована новость по текущей ситуации.
Это цитата представителя от 21 мая. На дворе уже июнь, проект не работает 7-й месяц, представители не дают даже внятных ответов. Если допустить, что вы собирались восстановить работу, то зачем было нужно останавливать весь оборот на бирже, кто-то задумывался сколько могли за это время заплатить дивидендов и следовательно бирже комиссии работающие проекты типо Винбеттинга, РВХ и пр.? За это время бы уже накапало комиссиями с торговли и % от дивидендов большая часть убытков по ЮМГ и ваша репутация была бы куда выше.
Представитель, лучше ничего уже не обещайте чем ляпать свои фразы и не держать слово.
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