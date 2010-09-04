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Adobe Scan превращает смартфон в портативный сканер

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Adobe Scan превращает смартфон в портативный сканер

Компания Adobe представила новое мобильное приложение Adobe Scan. Оно превращает смартфон или планшет в портативный сканер. Достаточно просто запустить программу и навести камеру на документ, чтобы создать его цифровую копию с возможностью редактирования. Adobe Scan будет особенно полезно для студентов, которым часто нужно сканировать лекции и задания, а также для людей, работающих с документами. С помощью Adobe Scan можно сохранить в PDF заметки, написанные от руки, распечатанные документы, визитки, фотографии, страницы книг и журналов, объявления, слайды с презентации и многое другое.


Все отсканированные изображения автоматически синхронизируются через Adobe Document Cloud и доступны на любом устройстве, будь то смартфон, планшет или персональный компьютер. Для многих будет полезной функция распознавания и редактирования текста на отсканированных документах. Подписчики Acrobat DC также получают доступ к ряду дополнительных функций для редактирования и упорядочивания документов, сбора подписей и т.д.


В основе Adobe Scan лежит система машинного обучения Adobe Sensei, позволяющая приложению автоматически определить границы документа и улучшить качество сканируемого контента. Она очищает изображение, ровняет перспективу, удаляет тени, а затем использует распознавание изображений для обнаружения и преобразования печатного текста.

Adobe Scan доступно бесплатно для iOS и Android.

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