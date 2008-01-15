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Как банки переживут блокировку ВКонтакте

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Как банки переживут блокировку ВКонтакте

Президент Петр Порошенко подписал указ о блокировании нескольких российских интернет-ресурсов. Среди них и популярная социальная сеть Вконтакте. Такое решение вызвало волну возмущений среди украинцев, а сама ВК потеряла около 3 млн пользователей за первые 5 дней блокировки.

ВК - не только сеть для общения между разными людьми, но и неплохая площадка для привлечения клиентов. Банки в этом вопросе не исключение, они осваивали ВК достаточно активно. «Минфин» решил посмотреть, сколько у банков было подписчиков, и что сейчас происходит с их группами в ВК. Перечень банков взяли из рейтинга устойчивости «Минфина». В него вошли финучреждения с портфелем депозитов физических лиц более 1 млрд грн.

Мертві бджоли...

Большинство групп банков ВКонтакте давно уже мертвы - последним постам на стене или в обсуждениях более 2-3 лет. Есть и банки, которые добровольно покинули социальную сеть. Среди них крупнейший банк страны ПриватБанк. Он объявил о закрытии группы еще в 2015 году. Несмотря на это объявление, в группе до сих пор состоит более 34 000 подписчиков, но активности никакой нет.

Лидером по количеству подписчиков в ВК оказался ПУМБ. Его группа насчитывает более 56 000 пользователей. Банк так и не объявил о закрытии группы, а последний пост был чуть более недели назад. Он касался интервью, которые глава правления ПУМБа Сергей Черненко дал изданию Лига.net.

Всего из 30 банков с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн, только у 18 были, или до сих пор есть, группы в ВК. Еще у 12 банков нам не удалось обнаружить группы в ВК, или же они явно не принадлежали самому финансовому учреждению.

Из 18 банков с группами в ВК, только 5 объявили о закрытии группы: ПриватБанк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, ОТП и Пивденный. Остальные группы, в основном, умерли своей смертью. Но есть и исключение - Мегабанк, например. Харьковский банк довольно активно общается со своими подписчиками в ВК, о закрытии группы он не объявлял, а последний пост датирован 24 мая 2017 года.

Для сравнения, мы посмотрели у кого из нашей тридцатки банков есть страницы в Facebook. Оказалось, что у каждого банка, кроме Сбербанка. У российской дочки нету украинской страницы, но есть официальная российская с более чем 400 000 лайками.

Банки в Facebook куда чаще отвечают на вопросы, или претензии своих подписчиков, а также делятся своими новостями.

У банков со страницей в ВК суммарное количество подписчиков равно 143 615. Если подсчитать общее количество лайков страниц 30 банков в Facebook, их окажется более чем в два раза больше - 335 642.






Блокировка российских интернет-ресурсов вызвала широкий общественный резонанс. Из-за этого «Минфин» решил поинтересоваться у своих читателей, какого они мнения о санкциях. Опрос проводили с 16 мая.

По состоянию на 29 мая, в нем приняло участие 1 733 человека. Практически 60% респондентов заявило, что пользуется социальной сетью ВКонтакте. Около половины, прошедших опрос, высказались против блокировки, а запрет расценили как ущемление их прав и свобод.

Еще около 40% заявили, что будут использовать различные методы для обхода блокировки: VPN, браузер Tor, маскировка IP и так далее.

По словам президента Порошенко, власти отменят блокирование российских социальных сетей, только когда РФ прекрати военную агрессию против Украины и выведет свои войска и украинской суверенной территории. Опираясь на это заявление, можно предположить, что 40% участников нашего опроса придется еще долго «скрываться» для посещения российских интернет-порталов.

Выразить свое мнение по поводу блокирование российских веб-ресурсов можно по этой ссылке. Полные результаты опроса - тут.

Источник.
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банки, новости
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