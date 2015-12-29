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Почему Илон Маск ушел с должности советника Трампа и что такое Парижские соглашения
Почему Илон Маск ушел с должности советника Трампа и что такое Парижские соглашения
Когда Дональда Трампа избрали президентом, многие лидеры Кремниевой долины выражали опасение по поводу того, что принесет такое решение. Перед выборами представители Долины уже обращались к сообществу с призывами не поддерживать Трампа, поскольку он «будет катастрофой для инноваций». Тем не менее, многие видные предприниматели, включая Илона Маска или CEO Disney Роберта Игера позже присоединились к рядам советников новоизбранного президента.
На днях Маск объявил в Twitter, что уходит с этой должности, в связи с тем, что президент Трамп заявил о выходе страны из международного климатического соглашения (Paris Climate Accord). «Ухожу с поста советника президента. Изменение климата — реально. Выход из Парижских соглашений не принесет добра ни Америке, ни миру», — написал Маск.
СМИ также сообщили о том, что CEO Apple Тим Кук пытался переубедить президента не принимать этого решения. «Говорил во вторник с президентом Трампом и пытался переубедить его оставить страну в соглашении. Но этого оказалось недостаточно», — написал Кук во внутренней рассылке сотрудникам компании.
Ранее из президентского предпринимательского совета вышел Тревис Каланик, CEO Uber, после скандального указа об иммиграционной политике. Маск уже сталкивался с критикой за связи с администрацией президента. В начале года, когда американский интернет обсуждал иммиграционные ограничения, введенные Трампом, Маск писал, что «советники просто предоставляют консультации администрации», и что посещение заседаний совета не означает, его согласие с действиями администрации. «Я понимаю мнение тех, кто высказывается против моего участия в этой встрече, но я верю, что в данное время работа над критическими задачами послужит большему благу», — писал он.
Что такое Парижские соглашения, ради которых Маск все же покинул свою должность при администрации? Это договоренность, которую ратицифировали уже около 125 стран, касающаяся выбросов парниковых газов и прочих вредных влияний, приводящих к изменению климата. «Эти соглашения впервые объединяют все нации единой целью предпринять амбициозные усилия по борьбе с изменением климата и адаптацией к его эффектам. Они демонстрируют новый курс в мировых усилиях, касающихся изменений климата», — говорится на сайте Рамочной конвенция ООН об изменении климата (в рамках которой и были приняты соглашения).
Ключевая цель соглашения — принять все меры, чтобы удержать рост глобальных средних значений температуры в этом столетии ниже 2 градусов по Цельсию по сравнению с прединдустриальными показателями и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. Соглашения были подготовлены на Конференции по климату в Париже, 12 декабря 2015 года. Документ открыли к подписанию 22 апреля 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его основные цели перечислены на официальном сайте.
источник - ain.ua