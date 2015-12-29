Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,263 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему Илон Маск ушел с должности советника Трампа и что такое Парижские соглашения

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:46
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1,265
Благодарностей: 389
УГ: 1
КП: 0.289
подарки
Почему Илон Маск ушел с должности советника Трампа и что такое Парижские соглашения
Почему Илон Маск ушел с должности советника Трампа и что такое Парижские соглашения

Когда Дональда Трампа избрали президентом, многие лидеры Кремниевой долины выражали опасение по поводу того, что принесет такое решение. Перед выборами представители Долины уже обращались к сообществу с призывами не поддерживать Трампа, поскольку он «будет катастрофой для инноваций». Тем не менее, многие видные предприниматели, включая Илона Маска или CEO Disney Роберта Игера позже присоединились к рядам советников новоизбранного президента.

На днях Маск объявил в Twitter, что уходит с этой должности, в связи с тем, что президент Трамп заявил о выходе страны из международного климатического соглашения (Paris Climate Accord). «Ухожу с поста советника президента. Изменение климата — реально. Выход из Парижских соглашений не принесет добра ни Америке, ни миру», — написал Маск.

СМИ также сообщили о том, что CEO Apple Тим Кук пытался переубедить президента не принимать этого решения. «Говорил во вторник с президентом Трампом и пытался переубедить его оставить страну в соглашении. Но этого оказалось недостаточно», — написал Кук во внутренней рассылке сотрудникам компании.

Ранее из президентского предпринимательского совета вышел Тревис Каланик, CEO Uber, после скандального указа об иммиграционной политике. Маск уже сталкивался с критикой за связи с администрацией президента. В начале года, когда американский интернет обсуждал иммиграционные ограничения, введенные Трампом, Маск писал, что «советники просто предоставляют консультации администрации», и что посещение заседаний совета не означает, его согласие с действиями администрации. «Я понимаю мнение тех, кто высказывается против моего участия в этой встрече, но я верю, что в данное время работа над критическими задачами послужит большему благу», — писал он.

Что такое Парижские соглашения, ради которых Маск все же покинул свою должность при администрации? Это договоренность, которую ратицифировали уже около 125 стран, касающаяся выбросов парниковых газов и прочих вредных влияний, приводящих к изменению климата. «Эти соглашения впервые объединяют все нации единой целью предпринять амбициозные усилия по борьбе с изменением климата и адаптацией к его эффектам. Они демонстрируют новый курс в мировых усилиях, касающихся изменений климата», — говорится на сайте Рамочной конвенция ООН об изменении климата (в рамках которой и были приняты соглашения).

Ключевая цель соглашения — принять все меры, чтобы удержать рост глобальных средних значений температуры в этом столетии ниже 2 градусов по Цельсию по сравнению с прединдустриальными показателями и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. Соглашения были подготовлены на Конференции по климату в Париже, 12 декабря 2015 года. Документ открыли к подписанию 22 апреля 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его основные цели перечислены на официальном сайте.

источник - ain.ua
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
BigBoi на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Илон Маск считает, что акции Tesla переоценены Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.05.2017 23:44
Илон Маск создал новую компанию для пользы человечеству OkoInvest Новости технологий и интернета 67 14.05.2017 12:05
Илон Маск готовит новый стартап? Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 17 18.01.2017 05:42
Илон Маск: солнечные крыши Tesla дешевле обычных moskva Новости технологий и интернета 2 05.12.2016 15:51
Илон Маск представил солнечные крыши и батареи moskva Новости технологий и интернета 8 01.11.2016 19:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар muzprofi
Светильник-ночник (грибочки из Китая)
От muzprofi в разделе «Заработал – Потрать!»
Аватар TheGOLDskull
Ubcempire - Ubcempire.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Минпромторг предлагает запретить аренду за валюту
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Центробанк Сингапура завершил тестирование технологии блокчейн
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар DeZZZ
Colibri-Ltd.com - рефбек 100%
От DeZZZ в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Volk111
thebankomat.com - The bankomat
От Volk111 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,263
Тем
472,299
Сообщений
11,690,341

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube