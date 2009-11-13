Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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kolxoz.me - Колхоз

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 13:33
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,155
Благодарностей: 105
УГ: 6
КП: 0.049
kolxoz.me - Колхоз

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 01.06.2017




Об игре:
Начало игры
Сразу после регистрации Вы получаете 1 бесплатное поле для посева семян и получения корма для животных и один бесплатный курятник в разделе Ферма -> Загоны. Так же Вы получаете 100 ед. энергии - тоже бесплатно. Для перехода на второй уровень Вы должны получить 20 ед. опыта. Опыт дается при удобрении урожая на полях, покупке животных, кормлении животных, сбор готов продуктов с животных, с переработки продуктов на фабриках, а также на бирже опыта (Биржа -> Биржа опыта). За разные действия в игре у вас будет сниматься энергия, чтобы пополнить энергию вам нужно зайти в раздел Ферма -> Блинная, купить и покушать блинчик.
Ферма -> Поле
В данном разделе Вы найдете поля, на которых можно выращивать корм для животных, чтобы они давали продукты. Чтобы посеять семена, нужно нажимать на поле. Сначала нужно выбрать - какой тип семян посадить, на первом уровне доступна только пшеница. Остальные виды семян можно увидеть в самом разделе Ферма -> Поле. Время созревания пшеницы - 60 минут, после нужно собирать ее, и можно кормить кур. Полей можно купить столько, сколько ваш уровень позволяет купить загонов - если Вы имеете уровень меньше 5, можете купить сколько ваш уровень, если от 5 до 10, на каждый уровень +2 поля, если от 10 до 15, на каждый уровень +3 поля, если больше 15, на каждый уровень +4 поля, и посеять семена. Количество полей не ограничено.
Для ускорения созревания урожая можно приобрести в магазине (Ферма -> Магазин) ящик удобрения (содержит 2000 удобрений) и удобрять урожай на полях. Время созревания при этом сокращается в 2 раза и дает 1 опыта. Каждый вид семян требует определенное количество удобрений. После того, как Вы собрали 100 урожая с поля, поле истощается и его нужно удобрять, для этого нужно потратить 25 энергии и 100 удобрений (купить можно в магазине ящик удобрения, который содержит 2000 удобрений).
А также, корм можно продать или купить в лавке (Ферма -> Лавка).


Ферма -> Загоны
В данном разделе Вы можете купить загоны для животных, загоны покупаются навсегда. Нажимая, на загон, у вас откроется окошко, где нужно посадить 9 животных. Чтоб они давали продукты - животных нужно кормить. Через 12 часов после кормления животные дают продукты, которые нужно собирать. Одно животное дает 60 продуктов, после чего покидает этот мир, и нужно садить новых животных. Животные покупаются с рынка (Ферма -> Рынок животных). Полученные продукты Вы найдете на вашем складе (Ферма -> Склад), их нужно продавать в лавку (Ферма -> Лавка) или в магазин (Ферма -> Магазин). В лавке и магазине можно продавать не меньше 100 продуктов. Полученные деньги идут на баланс вывода.
Окупаемость загонов происходит после 100 сборов продукции, после этого начинается чистая прибыль.
Доступно 6 вида загонов:

- Курятник, доступен с 1 уровня, стоимость 15 руб. Сажаете кур, стоимость курицы 5 руб., корм получается из пшеницы, получаете продукт яйцо, продать можно в лавку. Заработок с полного курятника 9 руб. за 60 сборов продукции.

- Свинарник, доступен с 5 уровня, стоимость 30 руб. Сажаете свиней, стоимость свиньи 10 руб., корм получается из кукурузы, получаете продукт мясо, продать можно в лавку. Заработок с полного свинарника 18 руб. за 60 сборов продукции.

- Овчарня, доступна с 10 уровня, стоимость 60 руб. Сажаете овец, стоимость овцы 20 руб., корм получается из ячменя, получаете продукт молоко овцы, продать можно в лавку. Заработок с полной овчарни 36 руб. за 60 сборов продукции.

- Коровник, доступен с 15 уровня, стоимость 150 руб. Сажаете коров, стоимость коровы 50 руб., корм получается из свеклы, получаете продукт молоко коровы, продать можно в лавку. Заработок с полного коровника 90 руб. за 60 сборов продукции.

- Ламовник, доступен с 20 уровня, стоимость 300 руб. Сажаете лам, стоимость ламы 100 руб., корм получается из бобов, получаете продукт мех, продать можно в магазине. Заработок с полного ламовника 180 руб. за 60 сборов продукции.

- Слоновник, доступен с 25 уровня, стоимость 1500 руб. Сажаете слонов, стоимость слона 500 руб., корм получается из фруктов, получаете продукт навоз, продать можно в магазине. Заработок с полного слоновника 900 руб. за 60 сборов продукции.

Более подробную можете найти в разделе Инструкция.

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Сразу после регистрации получаете бесплатное поле и бесплатный курятник.


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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
Последний раз редактировалось MonitoringFF; Сегодня в 13:36.
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