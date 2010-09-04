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Mastercard превратит еще одну столицу в смарт-сити

Столица Мексики присоединится к инициативе по развитию городов от Mastercard, которая ранее запустилась в Лондоне, Сингапуре и других городах.

В рамках программы планируется обновление системы оплаты проезда в общественном транспорте. Mastercard и местные банки собираются ввести специальные дебетовые карты, которые можно будет использовать как для совершения покупок, так и для оплаты проезда.

Также Mastercard поможет местным предприятиям малого бизнеса внедрить системы приема электронных платежей. Этот шаг обеспечит большее удобство для покупателей и оптимизирует работу предприятий.

Мехико также будет сотрудничать с Mastercard в целях развития индустрии туризма. Данные, которые обрабатывает международная платежная система, помогут предоставить гостям города более персонализированное обслуживание.


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