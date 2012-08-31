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Роботы за рулем меняют мир

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Роботы за рулем меняют мир

Пока идут дискуссии насчет будущего туманных «финтехов», «блокчейнов» и «криптовалют», касающихся финансовой сферы, зримые перемены вовсю идут в самой народной отрасли – автомобилестроении. Наступление на традиционные транспортные средства ведут роботы, которые теперь не только автомобили делают, но и собираются сами сесть за руль. По мнению экспертов, в течение ближайших 5 лет роботизированные автомобили будут основными экспонатами автосалонов, а через 15 - займут доминирующие позиции на дорогах. Предполагают, что это приведет к серьезным изменениям в социально-экономической сфере – снизятся дорожные аварии, сократятся вредные выбросы в атмосферу, а также существенно ослабнет стремление к непременно частному владению транспортным средством.

Но изменения будут шире и глубже. Не все из них к лучшему, но и далеко не все к худшему. Многие из них вообще гипотетические. Но бесспорно одно - научно-технический прогресс остановить нельзя. Это даже не обсуждается. Обсуждаться должно то, как к неизбежным переменам готовиться. Среди наиболее вероятных следующие:
  • Целые профессии перестанут быть востребованными – нетрудно предположить, что, прежде всего, это коснется профессиональных водителей (легковых автомобилей, городских автобусов, большегрузных трейлеров), соответственно снизится загрузка страховщиков, призадумаются о целесообразности продолжения бизнеса владельцы автозаправочных станций и парковок. Государству придется думать или о профессиональной переориентации или о «безусловном базовом доходе для потерявших работу.
  • Поскольку роботизированный транспорт будет преимущественно общественным, то изменятся требования к автомобилестроительной отрасли – техническим характеристикам транспортных средств, дизайну, компоновке и т.д. Значит, придется перестраиваться конструкторам, автопроизводителям, испытателям.
  • Другими станут заправочные станции, при этом увеличение числа электромобилей потребует развития децентрализованной сети, что для рабочих мест неплохо.
  • Поскольку снизится потребность в парковочных площадках (ведь «автолюбителей» станет меньше), освободятся площади для нужд городского развития, но владельцы парковок столкнутся с пониженными прибылями.
  • Но есть и плохая новость для городских властей - снизятся поступления от оплаты парковочного места, и города будут вынуждены искать другие источники дохода. Нетрудно догадаться, что с помощью новых налогов. Мера непопулярная, а потому негативно отражающаяся на социальном климате.
  • Возникает и не сразу приходящая на ум морально-этическая проблема. Программистам придется решать мрачноватую задачу выбора между «жизнью и смертью». Простой пример. Если на дорогу внезапно выскочил пешеход: о ком должна «заботиться» программа в первую очередь? О пешеходе или о пассажирах? А если пешеходов два, а пассажир один? А если дети? А если остаются семьи? При этом задача должна быть решена до того, как приняты регулирующие нормы.
  • Предположительно увеличится срок ожидания органов для трансплантации, поскольку снизится количество аварий, в том числе, с летальным исходом.
  • Пострадает бизнес компаний, занимающихся сдачей машин в аренду, а также торговцев подержанными автомобилями.
  • К 2030 году распространение электрических автомобилей существенно снизит потребление нефти и нефтепродуктов, и это долгосрочная и необратимая тенденция.
  • Но плотнонаселенные города ощутят позитивные последствия распространения электро-автомобилей, в частности в отношении проблемы «города и его окраин». Более свободные дороги и менее плотные пробки повысят привлекательность ближайших пригородов, куда вероятнее всего, переместятся нынешние жители городов.
  • Роботизированные такси дадут импульс дальнейшему развитию адресной доставки продуктов питания и других товаров, что снимет «кулинарную» нагрузку с домашних хозяйств, а одновременно поставит под вопрос наличие большого числа торговых предприятий в городе.

Некоторые из перечисленных изменений (которые уже «здесь и сейчас») воспринимаются с энтузиазмом, некоторые (особенно в профессиональной сфере) с грустью. Однако о чем совершенно не придется сожалеть, так это о том, что на дорогах станет спокойнее, снизится проблема утилизации старых автомобилей, а вредных выбросов в атмосферу будет значительно меньше.

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