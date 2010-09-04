Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,263 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китайская платежная система запускает платежи по QR-кодам

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:28
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,764
Благодарностей: 2,304
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Китайская платежная система запускает платежи по QR-кодам

Национальная платежная система Китая UnionPay совместно с 40 коммерческими банками анонсировала официальный запуск платежного сервиса на основе QR-кодов UnionPay Cloud Quick Pass QR.

Пользователи смогут зарегистрироваться в приложении и совершать платежи с помощью QR-кодов. Сейчас данная услуга уже доступна для пользователей Alipay и WeChat, которым принадлежит 90% рынка платежей по QR-кодам.

Через Cloud Quick Pass QR пользователи смогут сканировать QR-коды продавцов или же наоборот, совершать P2P-переводы и переводы компаниям. Также возможны переводы между компаниями. В будущем планируется, что с помощью нового сервиса можно будет снимать деньги с банкоматов и совершать другие транзакции.

Среди банков, которые первыми поддержат сервис, станут Коммерческий банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая, Банк коммуникаций Китая и Торговый банк Китая. Всего участниками проекта станут 40 банков.

В UnionPay утверждают, что по сравнению с конкурентами сервис Cloud Quick Pass QR имеет более высокие стандарты безопасности благодаря использованию токенизации, механизм полной компенсации рисков и возможность использования как внутри страны, так и заграницей.

В планах UnionPay International запуск своей системы платежей на основе QR-кодов в Гонконге, Сингапуре, Тайланде, Индонезии, Южной Корее и Австралии.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, платежная система
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайская платежная система UnionPay усиливает борьбу с Visa и MasterCard moskva Новости платежных систем 3 30.04.2017 19:54
Китайская платежная система опередила Visa и Mastercard Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 3 26.07.2016 10:44
Китайская платежная система UnionPay начала работать на территории Крыма dengov Новости в мире финансов и инвестиций 2 20.10.2015 22:15
Китайская платежная система UnionPay будет поддерживаться в 148 странах Wolf123 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.01.2015 17:04
Китайская платежная система UnionPay вышла в Украину lingele Банки Украины 24 29.12.2014 21:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар s_aleks
7dailyfund.com - 100% страховка
От s_aleks в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Kreol
Как создать сателлит
От Kreol в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар Naale
InvWorld - Invworld.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
rosalinfinance - rosalinfinance.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mega-Hyip
stableround - stableround.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар niko_b
FastProfitFund - fastprofitfund.com
От niko_b в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,263
Тем
472,299
Сообщений
11,690,341

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube