Bank of America запускает мобильный инструмент для покупки автомобиля

Bank of America анонсировал новые функции, которые помогут клиентам купить автомобиль.
Новые возможности позволят клиентам найти автомобиль с помощью своих мобильных устройств или компьютеров. Они также смогут получить финансирование Bank of America для покупки автомобиля непосредственно в приложении.
Клиенты могут выбрать новый или подержанный автомобиль из партнерских представительств, оценить ежемесячный платеж и подать заявку на получение кредита, который может быть одобрен банком в течение нескольких минут.
Услуга покупки автомобилей является необязательной, и владельцы счетов могут запросить и получить кредит, не связанный с конкретным транспортным средством.
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