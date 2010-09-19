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Стартап Rigado привлек $3,3 млн для расширения линейки своих уникальных IoT-продуктов

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Стартап Rigado привлек $3,3 млн для расширения линейки своих уникальных IoT-продуктов


Стартап Rigado из Портленда, предоставляющий услуги беспроводной связи для IoT-компаний (специализирующихся на «Интернете вещей»), привлек инвестиции в размере 3,3 миллиона долларов от венчурных фондов Oregon Angel Fund, Rogue Ventures и других инвесторов.

С момента своего запуска в 2010 году компания Rigado увеличила свой штат сотрудников до 43 человек и сейчас обслуживает 250 клиентов. Уникальная линейка продуктов стартапа помогает IoT-компаниям подключать свои устройства к облаку без необходимости создавать собственную беспроводную инфраструктуру. Rigado работает с такими известными клиентами, как GoPro, NordicTrack и Viawear.



”Для компаний из коммерческого, потребительского и промышленного сектора гонка разработок, производства и вывода на рынок своих IoT-решений продолжается“, – заявил генеральный директор стартапа Бен Коррадо. ”Rigado планирует помочь им сэкономить время и деньги, требуемые для разработки и сертификации своих подключенных продуктов, а также поможет им управлять продвижением собственных продуктов в этой индустрии“.


Один из сертифицированных модулей Rigado.

Rigado планирует использовать полученные средства для добавления новых продуктов в свою линейку IoT-устройств и дальнейшего масштабирования собственной деятельности в Европе и Азии. В рамках текущей инвестиционной сделки Стив Бухали из венчурного фонда Oregon Angel Fund присоединился к совету директоров компании.

По мнению Коррадо, основным конкурентом его стартапа являются IoT-компании, которые используют подход «Сделай сам» и самостоятельно разрабатывают для себя беспроводные технологии. Но он не беспокоится об этой угрозе из-за огромного опыта, которым, по его словам, обладает Rigado.

”Наш шестилетний опыт работы с более чем 250 коммерческими, промышленными и потребительскими компаниями дает нам довольно редкое понимание проблем, с которыми сталкиваются команды разработчиков IoT-продуктов“, – отметил он. ”Это позволило нам создать уникальные инструменты и развивать их в соответствии с потребностями наших клиентов, а также наладить тесные партнерские отношения“.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://www.geekwire.com/2017/rigado...-product-line/

https://text.ru/antiplagiat/59312750e6b61
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