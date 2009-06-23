Nasdaq инвестирует в новую казахстанскую фондовую биржу в Астане

Американская биржа Nasdaq планирует приобрести долю в открывающейся в Казахстане фондовой бирже, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Помимо Nasdaq, долю может также выкупить Шанхайская фондовая биржа.
Запуск работы биржи в Астане намечен на конец 2017 года. Площадка будет предназначена для торговли акциями с фиксированным доходом и другими классами активов.
Предполагается, что Nasdaq и Шанхайская фондовая биржа будут отвечать за технологии, сервисы обработки и передачи данных и технические нововведения. Проект NasdaqMatching Engine будет реализован в несколько этапов.
Целью запуска нового проекта является привлечение инвестиций в экономику Казахстана, с помощью развития рынков капитала и обеспечения их интеграции с международными рынками.
Технологии Nasdaq работают более чем на 90 площадках в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Австралии, Африке, на Ближнем Востоке и в странах Карибского бассейна.
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