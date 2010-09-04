Крупнейшая инвестиционная платформа Великобритании добавила биткоин

Ведущий британский онлайн-брокер Hargreaves Lansdown предоставит своим пользователям возможность делать инвестиции в криптовалюте, пишет The Telegraph.
Hargreaves Lansdown управляет активами на 70 млрд фунтов стерлингов, а ее клиентская база насчитывает 876 тыс. пользователей. Теперь компания предоставит пользователям доступ к фонду, отслеживающему цену биткоина.
Это стало возможным благодаря интеграции в платформу биржевых индексных облигаций (ETN) шведской компании XBT Provider AB.
«О добавлении ETN нас просили многие клиенты, так что это не только одно желание XBT Provider быть представленной на нашей платформе. Мы делаем эту опцию доступной для инвесторов, желающих самостоятельно определять свою стратегию», — сказал представитель Hargreaves Lansdown Дэнни Кокс.
Инвестиции в криптовалюте будут доступны как для обычных брокерских счетов, так и для индивидуальных инвестиционных пенсионных планов (Self-Invested Personal Pension, SIPP). В рамках последних клиент открывает, по сути, брокерский счет в управляющей компании и при помощи ее консультантов может сам принимать инвестиционные решения по своим взносам, включая куплю-продажу акций, облигаций, недвижимой собственности и других активов. Участник такой схемы также пользуется налоговыми льготами в обмен на временное ограничение в снятии своих средств со счета управляющей компании.
Дэнни Кокс добавил, что ранее Hargreaves Lansdown также заключила партнерское соглашение с Bitcoin Investment Trust, инвестиционным фондом, управляемым Grayscale Investments.
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