ViaBTC запустил криптовалютную биржу

Китайский майнинговый пул ViaBTC объявил о запуске новой торговой платформы, пользователи которой будут осуществлять операции с биткоином и Ethereum. Об этом компания сообщает в своем блоге.
Торговля на платформе viabtc.cn ориентирована преимущественно на пользователей из Китая и осуществляется в парах BTC/CNY, ETH/CNY и ETH/BTC, однако зарубежные пользователи также могут регистрироваться, предоставив необходимые идентификационные документы.
Запуск биржи был анонсирован в апреле и стал возможен благодаря инвестициям на 20 млн юаней в рамках инвестиционного раунда Серии А, возглавил который компания Bitmain Techmologies.
Безопасность биржи обеспечивается двухфакторной аутентификацией (2FA), холодным хранением и мультиподписями. Помимо этого, на платформе представлены профессиональные графики от Trading View. Аналогичный подход реализован на Bitfinex. Также компания утверждает, что все средства на бирже будут подкреплены резервными деньгами.
Как заявили в ViaBTC, по случаю запуска на бирже первое время будут действовать низкие комиссии за транзакции и нулевые комиссии на вывод средств в BTC и ETH. Впрочем, на вывод установлены лимиты: 10 BTC и 1000 ETH в день.
Кроме того, компания заявляет, что смогла создать высокоскоростной механизм, способный обрабатывать до 10 000 транзакций в секунду.
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