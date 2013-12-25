Fair-Game - fair-game.su Рефбек до 200%

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До 600 рублей(10$) - Рефбек 200%
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От 5001 рубля - Рефбек 110%
С повторных вкладов возвращаем рефбэк 120%.
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Инвестиционные планы:
5% за 24 часа, 50-500 руб. (Доступен с 20.05.17)
30% за 5 дней, 50-500 руб. (Доступен с 25.05.17)
54% за 7 дней, 50-500 руб. (Доступен с 30.05.17)
8% за 24 часа, 500-5000 руб. (Доступен с 04.06.17)
20% за 2 дня, 500-5000 руб. (Доступен с 09.06.17)
35% за 3 дня, 500-5000 руб. (Доступен с 14.06.17)
Начисление каждый день, вклад включен в начисления
Реферальная программа 6%