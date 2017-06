Naale Топ Мастер

Bit-monster - Bit-monster.com Я не админ!







Принимает: BitCoin



Новый проект: Bit-Monster



Планы nvestment 1% Прибыль в день, Тип основного погашения



Минимальный вклад 0.1 BTC



Рефские до 5 Уровни: 5% - 2% -1% -1% -1%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать в бит монстра



1% Прибыль в день, Тип основного погашения! Самая сильная система HYIP!



Это инвестиционная система биткойнов, которую BITELLER открыла с 1 мая 2017 года. Это система, которая может получить огромную прибыль за счет арбитража (арбитража) бит-монеты искусственным интеллектом и валютной операцией как максимум 1% прибыли в день, одна Месячный основной тип погашения.



Компания BITELLER



Компания была дилером по обмену валюты с начала 2000 года.

Когда компания начала наш бизнес, основная сделка заключалась по телефону.

Тем не менее, интернет-трейдинг постепенно стал основным, и через пять лет после его создания объем ежемесячных транзакций вырос до 3 миллионов долларов.

С другой стороны, появился новый стиль торговли, сверхскоростная торговля, включающая в себя компьютерный алгоритм HFT, стала основной, и отдельные инвесторы сильно пострадали.

И в настоящее время рынок меняется от торговли сверхбыстрой торговлей к торговле искусственным интеллектом. Feature of Bit Monster :



Цитата: Основной тип погашения

Ежедневный бонус: приблизительно 1%, дивиденды будут продолжаться без интродуктора

Автоматическая функция сбора процентов / автоматического вывода

Позиция может быть указана

Уровень Uni: 5 уровней (5-2-1-1-1%)

Бинарный бонус: 3 ~ 7%

Бинарный бонус можно получить без прямого введения

Вы можете свободно устанавливать позицию интродукторов Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Bitcoin Address Addresses are identifiers which you use to send bitcoins to another person.

Summary

Address 18bsXioUoRgGGJsyHqPjjSGwEPbbqAYpiF

Hash 160 53613406d9633431339da5e63d1ff95a713c1616

Tools Related Tags - Unspent Outputs

Transactions

No. Transactions 2

Total Received 0.102 BTC

