Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bit-monster - Bit-monster.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:11
#1
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Bit-monster - Bit-monster.com
Я не админ!



Принимает: BitCoin

Новый проект: Bit-Monster

Планы nvestment 1% Прибыль в день, Тип основного погашения

Минимальный вклад 0.1 BTC

Рефские до 5 Уровни: 5% - 2% -1% -1% -1%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в бит монстра

1% Прибыль в день, Тип основного погашения! Самая сильная система HYIP!

Это инвестиционная система биткойнов, которую BITELLER открыла с 1 мая 2017 года. Это система, которая может получить огромную прибыль за счет арбитража (арбитража) бит-монеты искусственным интеллектом и валютной операцией как максимум 1% прибыли в день, одна Месячный основной тип погашения.

Компания BITELLER

Компания была дилером по обмену валюты с начала 2000 года.
Когда компания начала наш бизнес, основная сделка заключалась по телефону.
Тем не менее, интернет-трейдинг постепенно стал основным, и через пять лет после его создания объем ежемесячных транзакций вырос до 3 миллионов долларов.
С другой стороны, появился новый стиль торговли, сверхскоростная торговля, включающая в себя компьютерный алгоритм HFT, стала основной, и отдельные инвесторы сильно пострадали.
И в настоящее время рынок меняется от торговли сверхбыстрой торговлей к торговле искусственным интеллектом.
Feature of Bit Monster:

Цитата:
Основной тип погашения
Ежедневный бонус: приблизительно 1%, дивиденды будут продолжаться без интродуктора
Автоматическая функция сбора процентов / автоматического вывода
Позиция может быть указана
Уровень Uni: 5 уровней (5-2-1-1-1%)
Бинарный бонус: 3 ~ 7%
Бинарный бонус можно получить без прямого введения
Вы можете свободно устанавливать позицию интродукторов
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Bitcoin Address Addresses are identifiers which you use to send bitcoins to another person.
Summary
Address 18bsXioUoRgGGJsyHqPjjSGwEPbbqAYpiF
Hash 160 53613406d9633431339da5e63d1ff95a713c1616
Tools Related Tags - Unspent Outputs
Transactions
No. Transactions 2
Total Received 0.102 BTC
Final Balance 0 BTC
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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