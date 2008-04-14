Bit-monster - Bit-monster.com

Планы nvestment 1% Прибыль в день, Тип основного погашения
Минимальный вклад 0.1 BTC
Рефские до 5 Уровни: 5% - 2% -1% -1% -1%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
DDoS зашита от CloudFlare
Перевод с Google:
Цитата:
Добро пожаловать в бит монстра
1% Прибыль в день, Тип основного погашения! Самая сильная система HYIP!
Это инвестиционная система биткойнов, которую BITELLER открыла с 1 мая 2017 года. Это система, которая может получить огромную прибыль за счет арбитража (арбитража) бит-монеты искусственным интеллектом и валютной операцией как максимум 1% прибыли в день, одна Месячный основной тип погашения.
Компания BITELLER
Компания была дилером по обмену валюты с начала 2000 года.
Когда компания начала наш бизнес, основная сделка заключалась по телефону.
Тем не менее, интернет-трейдинг постепенно стал основным, и через пять лет после его создания объем ежемесячных транзакций вырос до 3 миллионов долларов.
С другой стороны, появился новый стиль торговли, сверхскоростная торговля, включающая в себя компьютерный алгоритм HFT, стала основной, и отдельные инвесторы сильно пострадали.
И в настоящее время рынок меняется от торговли сверхбыстрой торговлей к торговле искусственным интеллектом.
Feature of Bit Monster:
Цитата:
Основной тип погашения
Ежедневный бонус: приблизительно 1%, дивиденды будут продолжаться без интродуктора
Автоматическая функция сбора процентов / автоматического вывода
Позиция может быть указана
Уровень Uni: 5 уровней (5-2-1-1-1%)
Бинарный бонус: 3 ~ 7%
Бинарный бонус можно получить без прямого введения
Вы можете свободно устанавливать позицию интродукторов
Bitcoin Address Addresses are identifiers which you use to send bitcoins to another person.
Summary
Address 18bsXioUoRgGGJsyHqPjjSGwEPbbqAYpiF
Hash 160 53613406d9633431339da5e63d1ff95a713c1616
Tools Related Tags - Unspent Outputs
Transactions
No. Transactions 2
Total Received 0.102 BTC
Final Balance 0 BTC