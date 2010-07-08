Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,250 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

AsRock выпустила непревзойденную майнерскую материнскую плату с поддержкой 13 GPU

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:05
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.04.2017
Сообщений: 103
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
AsRock выпустила непревзойденную майнерскую материнскую плату с поддержкой 13 GPU
В связи с огромной популярностью майнинга криптовалют, компания AsRock выпустила новую материнскую плату с невероятным количеством слотов PCI-E. На материнской плате под названием H110 Pro BTC+ 1 слот PCI-E x16 и целых 12!!!!!



ASRock H110 Pro BTC+ представляет собой материнскую плату стандарта ATX для сокета LGA1151 с чипсетом H110. Но в отличие от других плат, на ней нет "лишних" чипов, которые отвечают за аудио или подключение множества накопителей. Однако эта материнская может работать сразу же с 13 видеокартами, которые подключаются при помощи кабеля. Это делает материнскую плату

Для демонстрации ASRock использовала 13 видеокарт Radeon RX-470 компании Sapphire, а также Intel Core i7-7700 с 16 Гбайт DDR4. Но по причине того, что драйвер AMD может работать только с восемью картами под Windows, производителю пришлось ограничиться этим количеством. Теоретически, конечно, материнская плата поддерживает больше 3D-ускорителей.



Демо-система использовала в качестве источника питания три БП по 1.000 - 1.000 Вт каждый. ОС была установлена на 1-Тбайт M.2-SSD компании Western Digital. Кроме этого, материнская плата предлагает два слота ОЗУ, гигабитный сетевой порт, несколько гнезд USB 3.1, а также рудиментарный аудиочип. Питание на ЦП подается через восемь фаз.

ASRock H110 Pro BTC+ появится в продаже по цене 119 долларов. К сожалению, дату выхода новинки производитель не уточняет.


© www.hardwareluxx.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

GEG Alienswar
Последний раз редактировалось Mladkovskiy; Сегодня в 12:10.
Mladkovskiy на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Huawei выпустила портативный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки bizneser Новости технологий и интернета 0 24.03.2017 22:53
Biostar представила материнскую плату для майнеров Анна Чернобай Новости технологий и интернета 1 30.01.2017 00:26
РБК вводит плату за контент kamol_mix Новости технологий и интернета 7 29.05.2015 13:20
Продаю ТИЦ за ежемесячную плату Serggg Поисковая оптимизация 39 29.02.2012 22:11
Пишу скрипты (PHP) за небольшую плату zifanchuck Программирование 0 08.07.2010 20:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Новый фонд! Регистрация бесплатно! +50$ на счет!
От borog в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Белоруссия перекрыла транзит в РФ электроники из Калининграда
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар inik1080
Bitstamp привлек уже $1.3 миллиона в ходе краудфандинговой кампании
От inik1080 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар inspirau
skyllex.com - повышенный рефбек
От inspirau в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар laska2006
HYIP2EARN - hyip2earn.com
От laska2006 в разделе «HYIP с почасовыми планами»
Аватар mysilver
Тренд по слову "hyip" в гугле
От mysilver в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
412,250
Тем
472,275
Сообщений
11,689,948

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube