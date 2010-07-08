AsRock выпустила непревзойденную майнерскую материнскую плату с поддержкой 13 GPU

В связи с огромной популярностью майнинга криптовалют, компания AsRock выпустила новую материнскую плату с невероятным количеством слотов PCI-E. На материнской плате под названием H110 Pro BTC+ 1 слот PCI-E x16 и целых 12!!!!!
ASRock H110 Pro BTC+ представляет собой материнскую плату стандарта ATX для сокета LGA1151 с чипсетом H110. Но в отличие от других плат, на ней нет "лишних" чипов, которые отвечают за аудио или подключение множества накопителей. Однако эта материнская может работать сразу же с 13 видеокартами, которые подключаются при помощи кабеля. Это делает материнскую плату
Для демонстрации ASRock использовала 13 видеокарт Radeon RX-470 компании Sapphire, а также Intel Core i7-7700 с 16 Гбайт DDR4. Но по причине того, что драйвер AMD может работать только с восемью картами под Windows, производителю пришлось ограничиться этим количеством. Теоретически, конечно, материнская плата поддерживает больше 3D-ускорителей.
Демо-система использовала в качестве источника питания три БП по 1.000 - 1.000 Вт каждый. ОС была установлена на 1-Тбайт M.2-SSD компании Western Digital. Кроме этого, материнская плата предлагает два слота ОЗУ, гигабитный сетевой порт, несколько гнезд USB 3.1, а также рудиментарный аудиочип. Питание на ЦП подается через восемь фаз.
ASRock H110 Pro BTC+ появится в продаже по цене 119 долларов. К сожалению, дату выхода новинки производитель не уточняет.
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