LAKSHMI-INVEST - lakshmi-invest.com

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 1 июня 2017 в 17:00 по МСК
Легенда
"Lakshmi Invest" Ведет свою деятельность с физическими лицами. Идея организации заключается в посредничестве между инвестором и иностранным банком. Благодаря высокой конфиденциальности, отсутствию рисков и наивысшему уровню государственной поддержки, инвестиции в иностранные банки является наиболее выгодным и безопасным способом инвестирования денежных средств. Постоянный финансовый оборот на открытых счетах позволяет получать процентный доход от каждой, вновь совершенной инвестиции для компании, а также открывает возможность использования других продуктов, предоставляемых самим банком.
Инвестиционные планы:
16% за 24 часа
Сумма вклада от 10.00 RUB и до 20000.00 RUB
Платёжные системы:
Payeer,Qiwi Wallet
Реферальная система: 10% (1 уровень),2% (2 уровень),1% (3 уровень)
Мой вклад