Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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LAKSHMI-INVEST - lakshmi-invest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:01
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 513
Благодарностей: 12
УГ: 2
КП: 0.017
LAKSHMI-INVEST - lakshmi-invest.com
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!

Старт проекта: 1 июня 2017 в 17:00 по МСК



Легенда

"Lakshmi Invest" Ведет свою деятельность с физическими лицами. Идея организации заключается в посредничестве между инвестором и иностранным банком. Благодаря высокой конфиденциальности, отсутствию рисков и наивысшему уровню государственной поддержки, инвестиции в иностранные банки является наиболее выгодным и безопасным способом инвестирования денежных средств. Постоянный финансовый оборот на открытых счетах позволяет получать процентный доход от каждой, вновь совершенной инвестиции для компании, а также открывает возможность использования других продуктов, предоставляемых самим банком.

Инвестиционные планы:
16% за 24 часа

Сумма вклада от 10.00 RUB и до 20000.00 RUB


Платёжные системы:
Payeer,Qiwi Wallet

Реферальная система: 10% (1 уровень),2% (2 уровень),1% (3 уровень)

Мой вклад



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myrena на форуме  
Старый Сегодня, 12:17
#2
Интересующийся
 
Возраст: 20
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: LAKSHMI-INVEST - lakshmi-invest.com
У меня одного не грузит?
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CrypyoB на форуме  
Старый Сегодня, 12:27
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.12.2014
Сообщений: 777
Благодарностей: 117
УГ: 1
КП: 0.000
Re: LAKSHMI-INVEST - lakshmi-invest.com
Еще один шлачок с таким же дизайном

Каникулы начались?
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Aleksandr Baldin на форуме  
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