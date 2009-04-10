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Skype получил крупнейший апдейт

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Skype получил крупнейший апдейт
Название Skype часто используют как синоним видеосвязи. Эту программу Microsoft купила в 2012 году за $8,5 млрд. Ее скачали более миллиарда раз только на смартфонах. Но за последнее десятилетие эта утилита не получала ни одного значительного обновления. Microsoft это изменила, выпустив апдейт, который «меняет все».

Последнее существенное увеличение возможностей в Skype произошло в 2006 году. Тогда программа получила видеозвонки. «Мы не думаем, что наш мессенджер может почивать на наследстве, – рассказал изданию Business Insider корпоративный вице-президент этого приложения Амрітанш Рагав – Изменилась каждая мелочь».

Новые возможности уже становятся доступными для пользователей. Сами разработчики называют обновление «следующим поколением» Skype, которое принесет новые возможности в текстовое и видеообщение. Оно сначала выйдет на Android, а позже в этом году станут доступны апдейты для iOS, Windows и Mac.

Общая идея нового апдейта – добавление интеллектуальных возможностей в Skype. Например, можно будет непосредственно из чата звонить ботам и обмениваться с ними данными о спортивных матчах, узнавать доступность билетов и тому подобное.

В видеочатах можно будет пересылать фотографии, вызывать некоторых ботов. Также можно будет рисовать на экране, добавлять стикеры и использовать фильтры. Дополнительно появилась возможность делиться фотографиями с контактами почти так же, как это реализовано в историях Snapchat.

Рагав говорит, что много идей для этого обновления разработчики получили от самих пользователей. Последние, особенно молодежь, используют мессенджер Microsoft один или два раза в неделю, чтобы пообщаться с семьей и друзьями. Но мессенджеры от Facebook и Google для них являются инструментом ежедневного общения.

Преимущество Skype, говорит Рагав, в том, что он позволяет непосредственную коммуникацию людей. Пользователи главного конкурента – мессенджера Facebook, – наоборот, пытаются украсить себя перед коллегами и другими знакомыми. Именно поэтому они не делятся так активно, как раньше, своей личной жизнью через Facebook. «Обмен – это естественная форма взаимодействия людей, – говорит Рагав. – В социальных сетях этого не происходит».

Именно поэтому новый апдейт Skype также имеет целью создать аналог частного социального мира. В него будут входить только ближайшие знакомые и родственники пользователя.

Источник - techtoday.in.ua
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