Лидер на рынке малоинвазивных лазерных абляционных систем с МРТ привлек $26.6 млн

Стартап Monteris Medical привлек $26.6 млн в рамках финансирования Series C. Раунд возглавили Versant Ventures и SightLine Partners с участием инвесторов с предыдущих раундов - Birchview Capital и BDC Capital Healthcare Venture Fund. Инвестиции будут направлены на развитие дальнейших инноваций, клинических исследований и коммерческую экспансию.
Monteris Medical является лидером на рынке малоинвазивных лазерных абляционных систем с МРТ для лечения поражений головного мозга. В настоящее время Monteris продает систему NeuroBlate в Соединенных Штатах и Канаде в качестве хирургического инструмента, который предоставляет нейрохирургам альтернативу традиционным краниотомиям.
Система Monteris NeuroBlate, включая Mini-Bolt, является единственной малоинвазивной системой доступа к черепам, которая позволяет использовать роботизированный интерфейс для точной и безопасной доставки энергии лазера. С момента получения разрешения FDA в 2013 году система NeuroBlate был использована в более чем 1200 процедурах.
Система NeuroBlate является инструментом (в отличие от «лечения») и не предназначена для лечения какого-либо конкретного заболевания. Врачи должны использовать свои клинические оценки и опыт при принятии решения о том, следует ли использовать NeuroBlate.
Мартин Дж. Эмерсон, президент и главный исполнительный директор Monteris, отметил: «Мы были очень довольны уровнем интереса, который мы получили благодаря нашему процессу сбора средств. Успех этого финансирования является ярким свидетельством долгосрочного ценностного предложения, которое наши нынешние инвесторы, а также новые инвесторы, видят в Monteris».
«Мы очень рады добавить в нашу базу инвесторов две высококачественные и успешные инвестиционные фирмы в области медицинских технологий, такие как Versant Ventures и SightLine Partners», - заявил Джим Эриксон, финансовый директор Monteris.
Перевод специально для mmgp.ru