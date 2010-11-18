Дайджест аналитики (период публикаций с 1 по 30 июня 2017)

Июньский дайджест уже пора открывать.
2 июня на дворе. )
GOLD/XAUUSD
Примерный торговый сигнал на торговлю.
Скажу все, что предполагаю на ближайшее время по основным точкам разворота, но на бай я бы не становилась, из-за приоритетности в селлы. Я бы просто переждала этот откат и спокойно уже становилась повторно на указанных уровнях, либо по ситуации.
СЕЛЛ с текущих уровней до района 1238-1232.
Далее откат на бай, который можно пробовать взять, но я бы не стала.
После отката в бай по ситуации, либо с уровней примерно ...
а не дали пока сигнала, на какой уровень откатим, предположительно на половину или на все движение от первой половины селлов.
Далее уже становиться в селлы снова до 1195
либо по ситуации.
Все обновления вью или выводы по рынку можно прочесть в моем форекс-блоге.