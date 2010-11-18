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Дайджест аналитики (период публикаций с 1 по 30 июня 2017)

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Ежемесячные дайджесты тем форекс-блогов: анализ ситуации на рынке форекс, торговые формации, прогнозы.
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Старый Сегодня, 03:37
#1
Форекс-блогер
 
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Дайджест аналитики (период публикаций с 1 по 30 июня 2017)
Июньский дайджест уже пора открывать.

2 июня на дворе. )

GOLD/XAUUSD


Примерный торговый сигнал на торговлю.
Скажу все, что предполагаю на ближайшее время по основным точкам разворота, но на бай я бы не становилась, из-за приоритетности в селлы. Я бы просто переждала этот откат и спокойно уже становилась повторно на указанных уровнях, либо по ситуации.

СЕЛЛ с текущих уровней до района 1238-1232. Далее откат на бай, который можно пробовать взять, но я бы не стала.
После отката в бай по ситуации, либо с уровней примерно ... а не дали пока сигнала, на какой уровень откатим, предположительно на половину или на все движение от первой половины селлов.
Далее уже становиться в селлы снова до 1195 либо по ситуации.

Все обновления вью или выводы по рынку можно прочесть в моем форекс-блоге.
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ArinaF (Сегодня)
Старый Сегодня, 09:31
#2
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Дайджест аналитики (период публикаций с 1 по 30 июня 2017)
В данной теме Форекс-блогеры публикуют цитаты из своих блогов по темам: анализ ситуации на рынке форекс, торговые формации, прогнозы.
__________________
На правах рекламы: Этот ПАММ сделал в МАЕ +50% прибыли

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