GOLDEN BIT PAY LIMITED - goldenbitpay.net

Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.
Новый проект:GOLDEN BIT PAY LIMITED
Минимальный вклад: $10
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Цитата:
GOLDEN BIT PAY LTD является инвестиционной компанией , объединяющей профессиональных участников рынка и торговли золотом Cryptocurrencies, Stock, Форекс. Комплексный мир рынков нашей повседневной озабоченности. Наша миссия состоит в том, чтобы получить средства для дальнейшего управления. Девять лет успешного развития для управления денежных средств в частном разделе обеспечили нам , что мы готовы открыть наши услуги для всего мира. Интернет стал наиболее удобным и широко распространенным источником связи, поэтому с точки зрения ответственности , которую мы решили привести наши услуги через интернет и привлечь инвесторов в Интернете.
Наша цель в GOLDEN БИТОГО PAY LTD является обеспечение всеобъемлющего ресурса для наших клиентов новых для рынка или с ограниченным опытом торговли иностранной валютой, или заинтересованных в торговле золотом или фондового рынке. То , что началось как рынок для профессионалов теперь привлекает трейдеров со всего мира и всех уровней опыта и все из - за онлайн - торговли и инвестиций.
Благодаря нашему опыту и безопасной стратегии в иностранной валюте , мы могли бы управлять больше капитала и предложить нашу платформу для публики, а затем приведут к успеху без каких - либо проблем. Совершенная автоматизированная инновационная инвестиционная система позволяет приумножить свои деньги в один клик, сделайте депозит и получать ежедневные автоматические платежи непосредственно на ваш кошелек , если вам требуется. Каждый депозит в GOLDEN БИТ системе PAY LTD рассматривается как частная сделка между компанией и клиентом и основывается на доверии инвестировать управление ..
Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить максимальную прибыль для каждого из наших интернет - инвесторов, сохраняя при этом все возможные риски как минимум. Профессиональная финансовая группа и финансовые специалисты всегда к вашим услугам. Так присоединиться к нам и получить прибыль, делая мир лучше!
Инвестиционные планы:
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План A
4 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 10 - 30 000 долл. США
Срок депозита: 45 дней
План B
6 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 250 - 45 000 долл. США
Срок депозита: 25 дней
План C
10 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 500 - 55 000 долл. США
Срок депозита: 12 дней