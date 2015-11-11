Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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GOLDEN BIT PAY LIMITED - goldenbitpay.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар shad0ws000
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
GOLDEN BIT PAY LIMITED - goldenbitpay.net
Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.


Новый проект: GOLDEN BIT PAY LIMITED


Минимальный вклад: $10

Перевод с Google:
Цитата:
GOLDEN BIT PAY LTD является инвестиционной компанией , объединяющей профессиональных участников рынка и торговли золотом Cryptocurrencies, Stock, Форекс. Комплексный мир рынков нашей повседневной озабоченности. Наша миссия состоит в том, чтобы получить средства для дальнейшего управления. Девять лет успешного развития для управления денежных средств в частном разделе обеспечили нам , что мы готовы открыть наши услуги для всего мира. Интернет стал наиболее удобным и широко распространенным источником связи, поэтому с точки зрения ответственности , которую мы решили привести наши услуги через интернет и привлечь инвесторов в Интернете.

Наша цель в GOLDEN БИТОГО PAY LTD является обеспечение всеобъемлющего ресурса для наших клиентов новых для рынка или с ограниченным опытом торговли иностранной валютой, или заинтересованных в торговле золотом или фондового рынке. То , что началось как рынок для профессионалов теперь привлекает трейдеров со всего мира и всех уровней опыта и все из - за онлайн - торговли и инвестиций.

Благодаря нашему опыту и безопасной стратегии в иностранной валюте , мы могли бы управлять больше капитала и предложить нашу платформу для публики, а затем приведут к успеху без каких - либо проблем. Совершенная автоматизированная инновационная инвестиционная система позволяет приумножить свои деньги в один клик, сделайте депозит и получать ежедневные автоматические платежи непосредственно на ваш кошелек , если вам требуется. Каждый депозит в GOLDEN БИТ системе PAY LTD рассматривается как частная сделка между компанией и клиентом и основывается на доверии инвестировать управление ..

Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить максимальную прибыль для каждого из наших интернет - инвесторов, сохраняя при этом все возможные риски как минимум. Профессиональная финансовая группа и финансовые специалисты всегда к вашим услугам. Так присоединиться к нам и получить прибыль, делая мир лучше!

Инвестиционные планы:
Цитата:

План A

4 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 10 - 30 000 долл. США
Срок депозита: 45 дней

План B
6 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 250 - 45 000 долл. США
Срок депозита: 25 дней

План C

10 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 500 - 55 000 долл. США
Срок депозита: 12 дней


Старт проекта: 30 мая 2017

-Принимают: Perfect Money, Payeer, Bitcoin
-Perfect Money: кошелек не верифицирован
-DDoS зашита - ДА
-SSL - COMODO EV SSL (Green bar)
-Выделенный сервер \ IP - ДА
-Реф программа - 7%-1%
-Скрипт - GoldCoders (лицензионный)
-Выплаты - мгновенные

Мой вклад:

50$
ID batch: 178064256
Sent Payment 50.00 USD to account U14564118. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to GOLDEN BIT PAY LIMITED User shad0ws000.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
shad0ws000 на форуме  
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