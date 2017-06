shad0ws000 Премиум



GOLDEN BIT PAY LIMITED - goldenbitpay.net Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.





Новый проект: GOLDEN BIT PAY LIMITED





Минимальный вклад: $10



Перевод с Google:

Цитата: GOLDEN BIT PAY LTD является инвестиционной компанией , объединяющей профессиональных участников рынка и торговли золотом Cryptocurrencies, Stock, Форекс. Комплексный мир рынков нашей повседневной озабоченности. Наша миссия состоит в том, чтобы получить средства для дальнейшего управления. Девять лет успешного развития для управления денежных средств в частном разделе обеспечили нам , что мы готовы открыть наши услуги для всего мира. Интернет стал наиболее удобным и широко распространенным источником связи, поэтому с точки зрения ответственности , которую мы решили привести наши услуги через интернет и привлечь инвесторов в Интернете.



Наша цель в GOLDEN БИТОГО PAY LTD является обеспечение всеобъемлющего ресурса для наших клиентов новых для рынка или с ограниченным опытом торговли иностранной валютой, или заинтересованных в торговле золотом или фондового рынке. То , что началось как рынок для профессионалов теперь привлекает трейдеров со всего мира и всех уровней опыта и все из - за онлайн - торговли и инвестиций.



Благодаря нашему опыту и безопасной стратегии в иностранной валюте , мы могли бы управлять больше капитала и предложить нашу платформу для публики, а затем приведут к успеху без каких - либо проблем. Совершенная автоматизированная инновационная инвестиционная система позволяет приумножить свои деньги в один клик, сделайте депозит и получать ежедневные автоматические платежи непосредственно на ваш кошелек , если вам требуется. Каждый депозит в GOLDEN БИТ системе PAY LTD рассматривается как частная сделка между компанией и клиентом и основывается на доверии инвестировать управление ..



Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить максимальную прибыль для каждого из наших интернет - инвесторов, сохраняя при этом все возможные риски как минимум. Профессиональная финансовая группа и финансовые специалисты всегда к вашим услугам. Так присоединиться к нам и получить прибыль, делая мир лучше!

Инвестиционные планы:

Цитата:

План A



4 % ежедневно (депозит включен в выплаты)

Мин.- макс.: 10 - 30 000 долл. США

Срок депозита: 45 дней



План B

6 % ежедневно (депозит включен в выплаты)

Мин.- макс.: 250 - 45 000 долл. США

Срок депозита: 25 дней



План C



10 % ежедневно (депозит включен в выплаты)

Мин.- макс.: 500 - 55 000 долл. США

Срок депозита: 12 дней

Посмотреть и Зарегистрироваться



Старт проекта: 30 мая 2017



-Принимают: Perfect Money, Payeer, Bitcoin

-Perfect Money: кошелек не верифицирован

-DDoS зашита - ДА

-SSL - COMODO EV SSL ( Green bar )

-Выделенный сервер \ IP - ДА

-Реф программа - 7%-1%

-Скрипт - GoldCoders ( лицензионный )

-Выплаты - мгновенные



Мой вклад:



50$

ID batch: 178064256

