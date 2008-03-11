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Конкурс по ставкам на спорт №61 ($100 от Betpamm)

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Старый Сегодня, 07:03
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,035
Благодарностей: 4,678
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Конкурс по ставкам на спорт №61 ($100 от Betpamm)
Правила:

Конкурс проходит 2-30 июня. Время конкурса московское, до конца месяца должны быть рассчитаны все ставки.

Участвовать может любой пользователь форума mmgp, имеющий 50 сообщений.

Необходимо зарегистрировать на бетпамме счёт на виртуальные или реальные деньги, скопировать в эту тему название счёта. Если у Вас ещё нету аккаунта на бетпамме, то зарегистрируйтесь по этой ссылке.

Создание памм-счёта (на виртульные деньги) :
- в поле Название ввести произвольное название латинскими буквами.
- в поле Капитал указать размер банка. Не меньше 100vrur/10$, но и не больше средств доступных на лицевом счету VRURxxxx/USDxxxx.
- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx" или "USDxxxx"
- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx"
- в списке Показывать историю - Показывать рассчитанные или Показывать все.
- в поле Макс ставка на рынок,% желательно указать 5
- в поле Группа указать "mmgp_betpamm_61" без кавычек, это автоматически включит Ваш ПАММ счёт в рейтинг турнира.

На своём демо-аккаунте необходимо сделать 20-25 ставок "ЗА".

Все ставки ровно по 5% от текущего банка. Не более 1 ставки на одно событие (не путать с "рынком").

Минимальный коэффициент - 1.5, максимальный - 4.0

Разрешается делать не более 3 ставок в день. Если счёт на реальные деньги, то нету ограничений на максимальное количество ставок за день.

В каких случаях происходит дисквалификация из конкурса:
Если по итогам конкурса количество ставок участника менее 20 или более 25.
Если были ставки размером менее чем 4.9% или более чем 5.1%.
Если были ставки с коэффициентом более 4.0 или менее 1.5.
При редактировании сообщения с названием своего памм-счёта.
Если были 2 и более ставки на одно и тоже событие.
Если сделаны ставки до того, как опубликовали свой памм-счёт в эту тему.
и в других случаях при нарушение правил!

Тот у кого по итогам месяца больше процент доходности на счету, тот и выше в турнирной таблице.

Турнирную таблицу можно смотреть здесь

Регистрация в конкурсе доступна до 25 числа включительно. Жалобы по итогам конкурса принимаются в течение 24 часов после оглашения результатов.

дополнения в правила:

новые памм-счета в турнирной таблице появляются не позже 24 часов.
ограничения для паммов на виртуальные деньги: суммарно на всех счетах разрешается размещать не более 3 ставок в сутки.
ограничения для паммов на реальные деньги: для новых аккаунтов со сроком жизни меньше 90 дней, нельзя сделать ставку если на рынке меньше 200$
когда делаете ставку, в графе "размер ставки" рекомендую выставлять 5%

Спонсор конкурса - Betpamm

Призовой фонд - 100$

Распределение призового фонда:

1-е место 50$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)
2-е место 30$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)
3-е место 20$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)
*призы выплачиваются при доходности не менее +10%


Укороченный вариант правил:

1. зарегистрировать памм-счёт.
2. выложить название памм-счёта в тему.
3. во время конкурса сделать 20-25 ставок по 5% на различные события, с коэффициентами 1.5-4.0
4. если пункты 1-3 выполнены не по порядку или с ошибками, то вы будете дисквалифицированы из конкурса.

Видео для пункта 1-2:
tiu-bik на форуме  
Старый Сегодня, 07:14
#2
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,035
Благодарностей: 4,678
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс по ставкам на спорт №61 ($100 от Betpamm)
tiu-bik (mmgp61)
tiu-bik на форуме  
Старый Сегодня, 07:16
#3
Блог - NewHyip.com
Премиум
 
Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,867
Благодарностей: 24,904
УГ: 15
КП: 0.165
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Re: Конкурс по ставкам на спорт №61 ($100 от Betpamm)
ПАММ-счет - sb022
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bond777 на форуме  
Старый Сегодня, 07:38
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Мос.обл.ЮВ
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 2,240
Благодарностей: 304
УГ: 31
КП: 0.068
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Re: Конкурс по ставкам на спорт №61 ($100 от Betpamm)
sfinx (KENOKENO_ucoz61)
сфинкс на форуме  
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