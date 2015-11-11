Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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TRAVELADVISORS LTD - traveladvisors.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар shad0ws000
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
TRAVELADVISORS LTD - traveladvisors.ltd
Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.


Новый проект: TRAVELADVISORS LTD


Минимальный вклад: $10

Цитата:
Travel Advisors UK Ltd, хорошо зарекомендовавшая себя и имеющая репутацию управляющая компания по управлению местопребыванием в Великобритании с 22 июля 2002 года. Мы предлагаем услуги по бронированию авиабилетов, бронированию гостиниц, прокату автомобилей, оформлению визы, наземному обслуживанию, экскурсиям на берег, до / после тура и т.д
Недавно мы открыли свои двери для инвесторов. Наша компания гордится тем, что хранит интересы наших клиентов в глубине души, и мы стремимся предоставить бесшовный и беспроблемный бесплатный сервис для всех наших клиентов.

Traveladvisors.ltd - компания, которая была зарегистрирована в Великобритании в 2002 году. Traveladvisors.ltd предлагает инвесторам со всего мира благоприятные условия для зарабатывания на рынке частного криптообмена и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров готова круглосуточно предоставлять вам стабильный доход с вашими единственными усилиями по регистрации и инвестированию в наши планы. Наша компания предлагает очень выгодные инвестиции для всех

Годы торгового опыта на криптовалютных рынках обеспечивают стабильный доход не только для компании, но и для многочисленных клиентов по всему миру. Сегодня наша автоматизированная платформа позволяет любому стать инвестором и зарабатывать на ежедневной основе с различными инвестиционными планами. Наши инвестиционные портфели разработаны таким образом, что каждый участник, независимо от уровня дохода, может в полной мере участвовать и зарабатывать деньги. Независимо от типа инвестиционной стратегии компания также гарантирует полную отдачу от инвестиций после окончания периода начислений. Traveladvisors.ltd использует команду высокоэффективных финансовых экспертов, которые точно знают, когда валюта будет расти или падать. Они отслеживают рынок непрерывно и начинают торговать в лучшие времена.

Компания имела очень хорошие результаты как в области финансирования торговли, так и в начале. Однако то, что у нас сейчас есть, - это крошечная часть того, что мы могли бы иметь, если бы у нас было достаточно средств для использования каждой возможности заработка в нашей сфере. В целях увеличения наших текущих активов мы решили привлечь средства частных и корпоративных инвесторов через нашу платформу веб-сайта и получить прибыль от многих других возможностей получения дохода, которые в настоящее время мы должны отказаться или игнорировать из-за ограниченных активов. Наша миссия - обеспечить максимальную прибыль для каждого из наших инвесторов и сохранить возможные риски для их инвестиций на самых низких уровнях.

Инвестиционные планы:
Цитата:

Вступительный

4,5 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 10 - 100 000 долл. США
Срок депозита: 30 дней

Стабильный

6 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 299 - 100 000 долл. США
Срок депозита: 30 дней

Вип

12 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 499 - 100 000 долл. США
Срок депозита: 20 дней

Мега

20 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 999 - 100 000 долл. США
Срок депозита: 15 дней


Старт проекта: 30 мая 2017

-Принимают: Advanced Cash, Payeer, Perfect Money, Bitcoin
-Perfect Money: кошелек верифицирован
-DDoS зашита - ДА
-SSL - GeoTrust EV SSL (Green bar)
-Выделенный сервер \ IP - ДА
-Реф программа - 10%-4%-2%
-Скрипт - GoldCoders (лицензионный)
-Выплаты - нет информации

Мой вклад:

50$
ID batch: 178062355
Sent Payment 50.00 USD to account U14379222. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to traveladvisors.ltd User shad0ws000.
__________________
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shad0ws000 на форуме  
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