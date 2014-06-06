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Дворкович рассказал, когда ЦБ снизит ставку

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Дворкович рассказал, когда ЦБ снизит ставку
По словам вице-премьера, это произойдет, когда инфляция зафиксируется на уровне 4%

Центробанк РФ возьмет курс на снижение ключевой ставки при фиксации инфляции на уровне 4%, что даст возможность для дальнейшего развития промышленности. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«У нас цель по инфляции — 4%, и если мы увидим, что она держится на этом уровне достаточно долго, ЦБ точно будет снижать ставки. Снижение ставок изменит немного курсовую ситуацию и будет способствовать конкурентоспособности промышленности», — сказал Дворкович.

Рубль не будет «таким дорогим», ставки будут ниже, что позволит привлекать более дешевые кредиты, добавил вице-премьер.

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