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Meero, cпециализирующийся на производстве фото для риэлторов, привлек €4,1 млн

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Meero, cпециализирующийся на производстве фото для риэлторов, привлек €4,1 млн

Cтартап Meero, cпециализирующийся на производстве фотографий и панорамных видеороликов 360° для агентов по недвижимости, привлек €4,1 млн. Финансирование исходит от нескольких инвесторов, в том числе Ксавьера Нила (Kima Ventures), Фабриса Гринды (FJ Labs), GFC, Rocket Internet и Aglaé Ventures.

Стартап получил более 9 000 клиентов в течение 18 месяцев с момента своего запуска. Meero предлагает платформу для профессиональных фотографов, которая дает возможность быстро загружать и обрабатывать высококачественные фотографии и видео.

В Мееrо заявляют, что средства будут использованы для ускорения роста компании в 10 странах (Франция, Испания, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Израиль, Португалия, Италия, Великобритания и Германия). Финансирование также позволит увеличить количество сотрудников и начать разработку новых продуктов.






Перевод специально для mmgp.ru
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