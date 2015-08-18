Meero, cпециализирующийся на производстве фото для риэлторов, привлек €4,1 млн

Cтартап Meero, cпециализирующийся на производстве фотографий и панорамных видеороликов 360° для агентов по недвижимости, привлек €4,1 млн. Финансирование исходит от нескольких инвесторов, в том числе Ксавьера Нила (Kima Ventures), Фабриса Гринды (FJ Labs), GFC, Rocket Internet и Aglaé Ventures.
Стартап получил более 9 000 клиентов в течение 18 месяцев с момента своего запуска. Meero предлагает платформу для профессиональных фотографов, которая дает возможность быстро загружать и обрабатывать высококачественные фотографии и видео.
В Мееrо заявляют, что средства будут использованы для ускорения роста компании в 10 странах (Франция, Испания, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Израиль, Португалия, Италия, Великобритания и Германия). Финансирование также позволит увеличить количество сотрудников и начать разработку новых продуктов.
Перевод специально для mmgp.ru