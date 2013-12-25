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Вирус WannaCry использовался для глобальной майской афёры с биткоином





Американское сетевое издание посвященное вопросам безопасности в сети Интернет SecurityWeek на своем веб-ресурсе опубликовало мнение некоего Джозефа Карсона, занимающего в компании Thycotic позицию эксперта по кибербезопасности по поводу последней атаки на ПК во всем мире уже всем известного вируса WannaCry. Сама американская компания Thycotic предоставляет своим клиентам усиленную защиту от всякого рода кибервзломов, причём за соответствующую плату. И конечно, это представленная версия не претендует на роль истины в последней инстанции, на может быть полезна для ознакомления.



Если сразу вкратце описать суть озвученной версии от г-на Карсона, то у злоумышленников не было особой цели заработать на биткоинах, которые они реально получили на свои кошельки - их больше интересовали крупномасштабные манипуляции с самим курсом биткоина.



Если поподробнее, то американский разработчик компьютеров для компании Xerox г-н Меткалф, когда-то вывел свой закон, который гласит, что полезность сети пропорциональна квадрату численности её пользователей и временами этот закон применяют для определения стоимости и биткоина. Не всегда этот закон работает, но в большинстве случаев он всё же действует - так утверждают специалисты в этой области.



Если применять этот закон на практике, то чтобы увеличить цену биткоина, нужно резко поднять число владельцев битков, что в последний раз с успехом и применили злоумышленники и все мы это наблюдали.



Эти людишки (в случае с WannaCry) пошли ва-банк: - сначала они по максимуму сами закупились биткоинами на биржах, затем запустили в сеть зловреда за избавление от которого как все мы прекрасно помним они требовали заплатить битками, далее пользователи были вынуждены открывать новые биткоин-кошельки (у кого их еще не было) и тут уже действовал закон Меткалфа - стоимость биткоина в эти майские дни стремительно росла и как только она достигла отметки почти в 2800 долл. США за 1 биткоин, то преступники решили не медлить и "снять навар" (т.е. избавились от этой криптовалюты и зашли в доллары США) и биткоин так же стремительно откатился до отметки почти в 1900 долларов за биток.



Напомним, что хакерская атака с помощью вируса WonnaCry стартовала 12 мая с.г. именно тогда первые пользователи начали получать на свои ПК сообщения с требованием выкупа в размере 300 долларов, но битках. Если в течение 7 дней выкуп не поступал на кошельки вымогателей, то ставка возрастала до 600 долл. США или же вся информация на ПК уничтожалась. Всего от зловреда пострадало более 400 000 человек по всему миру, а и на кошельки злоумышленников поступило 120 000 долларов США (в пересчете с битков, конечно). Компаниям всего мира вирус причинил ущерба на сумму в размере почти 1 млрд долл. США.



Специалисты издания SecurityWeek говорят, что если версия Карсона верна, то манипуляция с курсом биткоина в таких масштабах просто поражает. И кстати, так и непонятно и нигде пока не сообщалось - а хоть часть полученных средств была или нет выведена с кошельков злоумышленниками. Хотя вряд ли они им уже нужны - они спокойно заработали на своих ранее введенных средствах.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5930879297194 Американское сетевое издание посвященное вопросам безопасности в сети Интернет SecurityWeek на своем веб-ресурсе опубликовало мнение некоего Джозефа Карсона, занимающего в компании Thycotic позицию эксперта по кибербезопасности по поводу последней атаки на ПК во всем мире уже всем известного вируса WannaCry. Сама американская компания Thycotic предоставляет своим клиентам усиленную защиту от всякого рода кибервзломов, причём за соответствующую плату. И конечно, это представленная версия не претендует на роль истины в последней инстанции, на может быть полезна для ознакомления.Если сразу вкратце описать суть озвученной версии от г-на Карсона, то у злоумышленников не было особой цели заработать на биткоинах, которые они реально получили на свои кошельки - их больше интересовали крупномасштабные манипуляции с самим курсом биткоина.Если поподробнее, то американский разработчик компьютеров для компании Xerox г-н Меткалф, когда-то вывел свой закон, который гласит, что полезность сети пропорциональна квадрату численности её пользователей и временами этот закон применяют для определения стоимости и биткоина. Не всегда этот закон работает, но в большинстве случаев он всё же действует - так утверждают специалисты в этой области.Если применять этот закон на практике, то чтобы увеличить цену биткоина, нужно резко поднять число владельцев битков, что в последний раз с успехом и применили злоумышленники и все мы это наблюдали.Эти людишки (в случае с WannaCry) пошли ва-банк: - сначала они по максимуму сами закупились биткоинами на биржах, затем запустили в сеть зловреда за избавление от которого как все мы прекрасно помним они требовали заплатить битками, далее пользователи были вынуждены открывать новые биткоин-кошельки (у кого их еще не было) и тут уже действовал закон Меткалфа - стоимость биткоина в эти майские дни стремительно росла и как только она достигла отметки почти в 2800 долл. США за 1 биткоин, то преступники решили не медлить и "снять навар" (т.е. избавились от этой криптовалюты и зашли в доллары США) и биткоин так же стремительно откатился до отметки почти в 1900 долларов за биток.Напомним, что хакерская атака с помощью вируса WonnaCry стартовала 12 мая с.г. именно тогда первые пользователи начали получать на свои ПК сообщения с требованием выкупа в размере 300 долларов, но битках. Если в течение 7 дней выкуп не поступал на кошельки вымогателей, то ставка возрастала до 600 долл. США или же вся информация на ПК уничтожалась. Всего от зловреда пострадало более 400 000 человек по всему миру, а и на кошельки злоумышленников поступило 120 000 долларов США (в пересчете с битков, конечно). Компаниям всего мира вирус причинил ущерба на сумму в размере почти 1 млрд долл. США.Специалисты издания SecurityWeek говорят, что если версия Карсона верна, то манипуляция с курсом биткоина в таких масштабах просто поражает. И кстати, так и непонятно и нигде пока не сообщалось - а хоть часть полученных средств была или нет выведена с кошельков злоумышленниками. Хотя вряд ли они им уже нужны - они спокойно заработали на своих ранее введенных средствах.Специально для mmgp.ru

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