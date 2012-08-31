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Гендиректор QIWI стал партнером ICO стартап-акселератора Starta

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Гендиректор QIWI стал партнером ICO стартап-акселератора Starta
Базирующийся в Нью-Йорке акселератор технологических стартапов Starta Acсelerator готовится к проведению ICO.

Starta Accelerator создан для поддержки технологических стартапов из Восточной Европы и помощи им в выходе на североамериканский рынок.

Цитата:
“Миссия Starta Accelerator заключается в том, чтобы дать возможность недооцененным восточноевропейским технологическим компаниям представить себя на рынке США. Наша программа нацелена на то, чтобы стартапы из Восточной Европы, максимально адаптировались к американской культурной и деловой среде, получили необходимую поддержку и стали частью инвестиционной экосистемы США”, —
прокомментировали представители проекта.

Среди партнеров проекта — генеральный директор QIWI Сергей Солонин, CEO платформы Waves Александр Иванов, стартап iCoinSoft и другие известные компании. По словам представителей акселератора, широкому кругу участников ICO будут предоставлены возможности, сопоставимые с теми, что обычно получают венчурные фирмы.

Цитата:
“Проблема постсоветских стартапов состоит в том, что немногие потенциальные инвесторы готовы доверить свои инвестиции. — сказал управляющий партнер Starta Capital Алексей Гирин. — Механизм ICO призван помочь подобного рода стартапам пройти так называемую “долину смерти” — когда вы отчаянно нуждаетесь в финансировании для дальнейшего развития, но ваша компания пока еще не приносит прибыль”.
ICO стартует 22 июня и продлится 30 дней.

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