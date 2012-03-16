viabtc.com - бесплатный акселератор транзакций биткоин

в связи с возросшей нагрузкой на сеть некоторые транзакции зависают в ожидании подтверждений . это может длиться до нескольких дней , иногда дольше . для таких случаев существует акселератор
транзакций - viabtc.com
. сервис абсолютно бесплатный ! самое сложное что вам придётся делать это ввести данные заново до тех пор пока система примет их . это потому что много желающих . вводить данные целесообразнее за 5 минут до конца каждого часа и примерно 20 минут после начала нового . на момент опубликования сообщения все работает в бесплатном режиме , подробнее в ролике :