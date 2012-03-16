Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,225 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

viabtc.com - бесплатный акселератор транзакций биткоин

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:06
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 12,330
Благодарностей: 13,505
УГ: 9
КП: 0.302
награды Волшебный горшочек 
viabtc.com - бесплатный акселератор транзакций биткоин
в связи с возросшей нагрузкой на сеть некоторые транзакции зависают в ожидании подтверждений . это может длиться до нескольких дней , иногда дольше . для таких случаев существует акселератор транзакций - viabtc.com. сервис абсолютно бесплатный ! самое сложное что вам придётся делать это ввести данные заново до тех пор пока система примет их . это потому что много желающих . вводить данные целесообразнее за 5 минут до конца каждого часа и примерно 20 минут после начала нового . на момент опубликования сообщения все работает в бесплатном режиме , подробнее в ролике :

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
oak tree на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин снова под атакой: 100 000 транзакций в мемпуле upline Новости криптовалют 0 08.05.2017 10:17
Совокупный объем биткоин-транзакций достиг $260 млн в день pilot10 Новости криптовалют 0 17.02.2017 19:40
Blockchain.info преодолел отметку в 100 млн успешных биткоин-транзакций. TTLuck2017 Новости криптовалют 2 11.08.2016 16:59
70% транзакций или как Китай усиливает позиции в биткоин-индустрии clipman77 Новости криптовалют 0 01.07.2016 20:20
Биткоин акселератор Boost VC принимает новых участников Rimlin Новости криптовалют 0 15.10.2015 21:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар budsasha
Советы с личного опыта "продвигателя"
От budsasha в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар tigr
Аналитики: мировую экономику ожидают тяжелые времена
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар GrabberRu
Выбор кредитов от Фёдора Миллионера
От GrabberRu в разделе «Кредитные мониторинги»
Аватар TheGOLDskull
flowcash2.com - flowcash2
От TheGOLDskull в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар san'ka
Банки, в которых можно обналичить чеки "инкассо"
От san'ka в разделе «Google Adsense/Adwords»
Аватара нет
Что лучше Kaspersky Internet Security 6.0 или Kaspersky-антивирус с Аутпостом?
От Gotnar в разделе «Компьютерная безопасность»
.     
Пользователей
412,225
Тем
472,240
Сообщений
11,688,492

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube