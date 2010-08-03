Как юридически правильно провести ICO? блокчейн токены на фиатные деньги?





Как правильно юридически оперировать токенами?



Хотя юридический статус ico блокчейн проектов точно не определён, в момент вывода полученных денег для развития новой идеи могут возникнуть неприятности, если не будут учтены некоторые моменты. Так, средства, предназначенные для блокчейн стартапов, перед выводом на банковский счёт, необходимо легализировать и каким-то образом провести по бухгалтерии. В противном случае как объяснить, откуда взялись суммы для погашения счетов по коммунальным услугам, за аренду коммерческого помещения и связь? Ведь пока что в криптовалютах по квитанциям расчёт не принимается.



В момент проведения профита, полученного при помощи ico блокчейн, желательно учитывать следующие факты, тогда с точки зрения буквы закона вы ничего не нарушите:



• Какую классификацию выбрало для блокчейн токенов именно ваше государство (бонусы, товар, иностранная валюта, актив, запись в реестре, услуги или платёжное средство)? Тогда вы правильно сможете отчитаться перед налоговой.



• Какое юридическое действие вам подойдёт лучше всего? Под какой эгидой вы будете собирать средства? В качестве:

- бартерного обмена;

- краудфандинга;

- регистрации в списке с взиманием оплаты;

- благотворительные сборы;

- предоставления сервиса;

- краудинвестинговой компании;

- распределение бонусов?



• Определяемся, к какой юрисдикции будут относиться полученные блокчейн токены? Так как если сбор токенов осуществляется при помощи ico блокчейн конкретного государства, то его законы тоже следует брать на заметку и детально изучать, как и законы той компании, которая согласилась спонсировать ico блокчейн проектов. Именно действующее законодательство этой страны и будет применяться к вашему сервису, клиентам и работе в целом.



• Учимся комбинировать совместимость налогового отчета родины и юрисдикции ico блокчейн. Тогда вы правильную сумму налогов заплатите, не отдав ничего лишнего.



Какие опасности могут поджидать владельцев токенов?



• Вероятность попасться на неуплате налогов;

• Опасность нарушить правила юрисдикции организаторов сбора средств при помощи блокчейн токенов;

• Вероятность незнания законов юрисдикции юрлица, торгующего токенами;

• Вероятность неправильного проведения полученного профита с токенов по документации;

• Опасность неправильного оформления ico блокчейн проектов;

• Риск неправильно отчитаться перед налоговой;

• Вероятность неправильного составления документов на передачу прав владения токенами;

• Вероятность не получить разрешения от организаторов вывести деньги с площадки;

• Риск блокировки банковского счёта по разным причинам.



В завершение



Когда появилась новость о блокчейн токенах, многие вздохнули спокойно. Мол, наконец-то, отыскалось решение, как спокойно заработки на криптовалютных спекуляциях конвертировать в фиат и перед налоговой не отчитываться. Но не тут-то было. ICO блокчейн связан с банком. Значит, бесследно и безнаказанно оперировать крупными суммами никак не получится. К сожалению, это не палочка-выручалочка. За банковскими организациями, сотрудничающими с блокчейн стартапами, внимательно будет наблюдать не только налоговая инспекция, но и государственный аппарат, в том числе. Так что сэкономить на неуплате налогов уже не получится.



А что вы думаете по этому поводу? Как лучше токены конвертировать в наличные и при этом избежать дополнительной записи о доходах в декларации? Существует ли другой вариант обмена блокчейн токенов?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Банк «Полибиус» сдержал свое обещание и вчера (31.05.17) запустил обещанный интернациональный стартап - ICO. Казалось бы, можно радоваться. Сам банк будет контролировать деятельность краундфандинга. Но точно ли легко и безнаказанно получится обмениватьна фиатные деньги?Хотя юридический статус icoточно не определён, в момент вывода полученных денег для развития новой идеи могут возникнуть неприятности, если не будут учтены некоторые моменты. Так, средства, предназначенные для, перед выводом на банковский счёт, необходимо легализировать и каким-то образом провести по бухгалтерии. В противном случае как объяснить, откуда взялись суммы для погашения счетов по коммунальным услугам, за аренду коммерческого помещения и связь? Ведь пока что в криптовалютах по квитанциям расчёт не принимается.В момент проведения профита, полученного при помощи, желательно учитывать следующие факты, тогда с точки зрения буквы закона вы ничего не нарушите:• Какую классификацию выбрало для блокчейн токенов именно ваше государство (бонусы, товар, иностранная валюта, актив, запись в реестре, услуги или платёжное средство)? Тогда вы правильно сможете отчитаться перед налоговой.• Какое юридическое действие вам подойдёт лучше всего? Под какой эгидой вы будете собирать средства? В качестве:- бартерного обмена;- краудфандинга;- регистрации в списке с взиманием оплаты;- благотворительные сборы;- предоставления сервиса;- краудинвестинговой компании;- распределение бонусов?• Определяемся, к какой юрисдикции будут относиться полученные? Так как если сбор токенов осуществляется при помощиконкретного государства, то его законы тоже следует брать на заметку и детально изучать, как и законы той компании, которая согласилась спонсировать. Именно действующее законодательство этой страны и будет применяться к вашему сервису, клиентам и работе в целом.• Учимся комбинировать совместимость налогового отчета родины и юрисдикции. Тогда вы правильную сумму налогов заплатите, не отдав ничего лишнего.• Вероятность попасться на неуплате налогов;• Опасность нарушить правила юрисдикции организаторов сбора средств при помощи• Вероятность незнания законов юрисдикции юрлица, торгующего токенами;• Вероятность неправильного проведения полученного профита с токенов по документации;• Опасность неправильного оформления• Риск неправильно отчитаться перед налоговой;• Вероятность неправильного составления документов на передачу прав владения токенами;• Вероятность не получить разрешения от организаторов вывести деньги с площадки;• Риск блокировки банковского счёта по разным причинам.Когда появилась новость о, многие вздохнули спокойно. Мол, наконец-то, отыскалось решение, как спокойно заработки на криптовалютных спекуляциях конвертировать в фиат и перед налоговой не отчитываться. Но не тут-то было.связан с банком. Значит, бесследно и безнаказанно оперировать крупными суммами никак не получится. К сожалению, это не палочка-выручалочка. За банковскими организациями, сотрудничающими с, внимательно будет наблюдать не только налоговая инспекция, но и государственный аппарат, в том числе. Так что сэкономить на неуплате налогов уже не получится.А что вы думаете по этому поводу? Как лучше токены конвертировать в наличные и при этом избежать дополнительной записи о доходах в декларации? Существует ли другой вариант обмена------------------------

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