Как юридически правильно провести ICO?

Банк «Полибиус» сдержал свое обещание и вчера (31.05.17) запустил обещанный интернациональный стартап - ICO. Казалось бы, можно радоваться. Сам банк будет контролировать деятельность краундфандинга. Но точно ли легко и безнаказанно получится обменивать блокчейн токены
на фиатные деньги?
Как правильно юридически оперировать токенами?
Хотя юридический статус ico блокчейн проектов
точно не определён, в момент вывода полученных денег для развития новой идеи могут возникнуть неприятности, если не будут учтены некоторые моменты. Так, средства, предназначенные для блокчейн стартапов
, перед выводом на банковский счёт, необходимо легализировать и каким-то образом провести по бухгалтерии. В противном случае как объяснить, откуда взялись суммы для погашения счетов по коммунальным услугам, за аренду коммерческого помещения и связь? Ведь пока что в криптовалютах по квитанциям расчёт не принимается.
В момент проведения профита, полученного при помощи ico блокчейн
, желательно учитывать следующие факты, тогда с точки зрения буквы закона вы ничего не нарушите:
• Какую классификацию выбрало для блокчейн токенов именно ваше государство (бонусы, товар, иностранная валюта, актив, запись в реестре, услуги или платёжное средство)? Тогда вы правильно сможете отчитаться перед налоговой.
• Какое юридическое действие вам подойдёт лучше всего? Под какой эгидой вы будете собирать средства? В качестве:
- бартерного обмена;
- краудфандинга;
- регистрации в списке с взиманием оплаты;
- благотворительные сборы;
- предоставления сервиса;
- краудинвестинговой компании;
- распределение бонусов?
• Определяемся, к какой юрисдикции будут относиться полученные блокчейн токены
? Так как если сбор токенов осуществляется при помощи ico блокчейн
конкретного государства, то его законы тоже следует брать на заметку и детально изучать, как и законы той компании, которая согласилась спонсировать ico блокчейн проектов
. Именно действующее законодательство этой страны и будет применяться к вашему сервису, клиентам и работе в целом.
• Учимся комбинировать совместимость налогового отчета родины и юрисдикции ico блокчейн
. Тогда вы правильную сумму налогов заплатите, не отдав ничего лишнего.
Какие опасности могут поджидать владельцев токенов?
• Вероятность попасться на неуплате налогов;
• Опасность нарушить правила юрисдикции организаторов сбора средств при помощи блокчейн токенов
;
• Вероятность незнания законов юрисдикции юрлица, торгующего токенами;
• Вероятность неправильного проведения полученного профита с токенов по документации;
• Опасность неправильного оформления ico блокчейн проектов
;
• Риск неправильно отчитаться перед налоговой;
• Вероятность неправильного составления документов на передачу прав владения токенами;
• Вероятность не получить разрешения от организаторов вывести деньги с площадки;
• Риск блокировки банковского счёта по разным причинам.
В завершение
Когда появилась новость о блокчейн токенах
, многие вздохнули спокойно. Мол, наконец-то, отыскалось решение, как спокойно заработки на криптовалютных спекуляциях конвертировать в фиат и перед налоговой не отчитываться. Но не тут-то было. ICO блокчейн
связан с банком. Значит, бесследно и безнаказанно оперировать крупными суммами никак не получится. К сожалению, это не палочка-выручалочка. За банковскими организациями, сотрудничающими с блокчейн стартапами
, внимательно будет наблюдать не только налоговая инспекция, но и государственный аппарат, в том числе. Так что сэкономить на неуплате налогов уже не получится.
А что вы думаете по этому поводу? Как лучше токены конвертировать в наличные и при этом избежать дополнительной записи о доходах в декларации? Существует ли другой вариант обмена блокчейн токенов
?
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Автор: Александра 81
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