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Крупнейшие китайские биржи разрешили снимать Bitcoin, цена монеты выросла на 4%

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Крупнейшие китайские биржи разрешили снимать Bitcoin, цена монеты выросла на 4%
После нескольких тихих торговых сессий Bitcoin возвращается к привычному пути роста. В четверг 1 мая криптовалюта выросла в цене на 4,1% до $ 2,407 за монету после новостей о том, что три крупнейших в мире биржи по обмену биткоинов в Китае позволили клиентам снимать криптовалюту со своих счетов.



Новость появилась после месяцев неопределенности для клиентов бирж, которые еще с февраля запретили снимать биткоины со счетов. В то время монета постоянно росла в цене (примерно $ 1,161) и приближалась к новому рекордному максимуму, прежде чем плохие новости рынка не обрушили цену более чем на 10%. С тех пор судьба криптовалюты складывалась довольно успешно. Несмотря на отклонение Комиссией по ценным бумагам и биржам США два плана о создании ETF биржи для биткоина, рост криптовалюты постоянно сопровождался рядом хороших новостей.

В начале апреля Япония узаконила биткоин в качестве платежного метода оплаты в стране. А крупнейший в России интернет-магазин Ulmart начал принимать биткойны несмотря на то, что представительство страны заявило, что криптовалюта не будет до 2018 года. На прошлой неделе цифровая валютная группа, представляющая 56 компаний в 21 стране, достигла соглашения о масштабировании на конференции Consensus 2017 года в Нью-Йорке. Хорошая новость стала причиной того, что криптовалюта достигла рекордного уровня $ 2,798 за монету. Биткойн набрал 155% с начала 2017 года.

Перевод специально для mmgp.ru

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BiziAlen (Сегодня)
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#2
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Re: Крупнейшие китайские биржи разрешили снимать Bitcoin, цена монеты выросла на 4%
Еще бы Индия дала добро и покатился вверх)
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:57
#3
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Имя: Александр
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Автор темы Re: Крупнейшие китайские биржи разрешили снимать Bitcoin, цена монеты выросла на 4%
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Еще бы Индия дала добро и покатился вверх)
Все не может быть настолько идеально)
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Старый Сегодня, 01:06
#4
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 1,847
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Re: Крупнейшие китайские биржи разрешили снимать Bitcoin, цена монеты выросла на 4%
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Все не может быть настолько идеально)
Ну должно же что то произойти, что бы рост был как обещают некоторые люди)
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Старый Сегодня, 01:10
#5
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,225
Благодарностей: 759
УГ: 6
КП: 0.383
подарки
Автор темы Re: Крупнейшие китайские биржи разрешили снимать Bitcoin, цена монеты выросла на 4%
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Ну должно же что то произойти, что бы рост был как обещают некоторые люди)
Чем больше стран примет биткоин официально, тем больше рост будет) Если еще ETF разрешат открыть, тогда вообще взрыв цены произойдет)
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Старый Сегодня, 01:17
#6
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Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,847
Благодарностей: 1,208
УГ: 56
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Re: Крупнейшие китайские биржи разрешили снимать Bitcoin, цена монеты выросла на 4%
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Чем больше стран примет биткоин официально, тем больше рост будет) Если еще ETF разрешат открыть, тогда вообще взрыв цены произойдет)
Ждем Ждемс) когда начнем жалеть по крупному))))
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