Крупнейшие китайские биржи разрешили снимать Bitcoin, цена монеты выросла на 4%
После нескольких тихих торговых сессий Bitcoin возвращается к привычному пути роста. В четверг 1 мая криптовалюта выросла в цене на 4,1% до $ 2,407 за монету после новостей о том, что три крупнейших в мире биржи по обмену биткоинов в Китае позволили клиентам снимать криптовалюту со своих счетов.
Новость появилась после месяцев неопределенности для клиентов бирж, которые еще с февраля запретили снимать биткоины со счетов. В то время монета постоянно росла в цене (примерно $ 1,161) и приближалась к новому рекордному максимуму, прежде чем плохие новости рынка не обрушили цену более чем на 10%. С тех пор судьба криптовалюты складывалась довольно успешно. Несмотря на отклонение Комиссией по ценным бумагам и биржам США два плана о создании ETF биржи для биткоина, рост криптовалюты постоянно сопровождался рядом хороших новостей.
В начале апреля Япония узаконила биткоин в качестве платежного метода оплаты в стране. А крупнейший в России интернет-магазин Ulmart начал принимать биткойны несмотря на то, что представительство страны заявило, что криптовалюта не будет до 2018 года. На прошлой неделе цифровая валютная группа, представляющая 56 компаний в 21 стране, достигла соглашения о масштабировании на конференции Consensus 2017 года в Нью-Йорке. Хорошая новость стала причиной того, что криптовалюта достигла рекордного уровня $ 2,798 за монету. Биткойн набрал 155% с начала 2017 года.