Dad Ink Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 30.10.2015 Сообщений: 156 Благодарностей: 25 УГ: 0 КП: 0.000

WM Forex -wmforex.com Компания WM Forex



2.Торговые платформы:

- MetaTrader 4;

- MetaTrader 4 для Android;

- MetaTrader 4 для iOS;



3.Типы счетов

-Fix-Standard (Instant Execution, спред фиксированный от 2 пунктов,МАКСИМАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО 1:1000)

-Market-Standard (Market Execution,спред плавающий от 0.4 пунктов,МАКСИМАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО 1:1000)

-Market-Cent (Market Execution,спред плавающий от 0.4 пунктов, МАКСИМАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО 1:1000)



4.Валюты счетов: USD, EUR, RUB



5.Способы снятия средств с торгового счета:

Вывод только в рублях на:

Visa, MasterCard, Qiwi, Яндекс.Деньги



6. Контакты:

Офис WM Forex (WMGroup ltd), Сент-Винсент и Гренадины

Юридический адрес: Suite 305, Griffrth Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Телефон:+3162 742-39-54

САЙТ КОМПАНИИ 1.2.- MetaTrader 4;- MetaTrader 4 для Android;- MetaTrader 4 для iOS;3.-Fix-Standard (Instant Execution, спред фиксированный от 2 пунктов,МАКСИМАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО 1:1000)-Market-Standard (Market Execution,спред плавающий от 0.4 пунктов,МАКСИМАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО 1:1000)-Market-Cent (Market Execution,спред плавающий от 0.4 пунктов, МАКСИМАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО 1:1000)4.USD, EUR, RUB5.Вывод только в рублях на:Visa, MasterCard, Qiwi, Яндекс.Деньги6.Офис WM Forex (WMGroup ltd), Сент-Винсент и ГренадиныЮридический адрес: Suite 305, Griffrth Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the GrenadinesТелефон:+3162 742-39-54