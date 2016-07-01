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Стартап Seez привлек $1,8 млн на создание поисковой системы для автомобилей

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Стартап Seez привлек $1,8 млн на создание поисковой системы для автомобилей

Стартап Seez привлек $1,8 млн в виде начального финансирования от B&Y, Phoenician Funds и Wamda Capital.

Seez был основан два года назад Эндрю и Тареком Кабрит. Компания стремится создать новый тип поисковой системы, позволяющий пользователям искать автомобили, используя распознавание изображений и чатбот на основе ИИ, который действует как личный советник.

"Мы будем активно работать над ИИ и чатботом в нашем приложении. Финансирование будет направлено на увеличение возможностей за счет расширения команды в Бейруте и Дубае, в дополнение к разработке нашей маркетинговой схемы", - заявил Кабрит.

По его словам, Seez стремится развить технологию распознавания изображений, ИИ и чатботов, чтобы полностью преобразовать процесс поиска автомобилей. "Мы хотим полностью автоматизировать процесс поиска/покупки автомобилей, чтобы покупатели могли найти лучший автомобиль, который они хотят, связаться со всеми продавцами и обсудить цену и все остальное при помощи лишь одного клика."




Перевод специально для mmgp.ru
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